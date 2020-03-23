Они уже трупы: глава минздрава Украины отрекся от пожилых людей

Государство и бизнес в условиях пандемии коронавируса должны тратить средства на людей моложе 65 лет, а не на «трупы». Такие слова произнес министр здравоохранения Украины Илья Емец, передает «Страна.ua».

«Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше — 65 лет. <...> Подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — заявил он, рассуждая о необходимости поддерживать сограждан и расчетах финансистов.

По словам главы ведомства, из-за коронавируса Украина нуждается в экспресс-тестах и вирусологических лабораториях — их не хватает даже с учетом помощи Китая. Он также призвал представителей украинского бизнеса помогать согражданам и закупать медицинское оборудование и лекарства.

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«Я не шучу и не пугаю», — подчеркнул министр здравоохранения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны решило ввести режим чрезвычайной ситуации в ряде регионов, чтобы противодействовать распространению коронавируса нового типа.

Режим ЧС веден в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, кабмин Украины упростил правила ввоза в страну необходимых лекарственных препаратов для лечения инфекционных заболеваний.

Глава минздрава Украины Илья Емец ранее обратился к согражданам и дал свой прогноз относительно распространения коронавируса — по его словам, самое трудное еще впереди.

Он также подчеркнул, что каждый день украинские врачи получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями COVID-19.

«К сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время, пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно», — добавил министр.

По словам Емца, лишь 20% всех коронавирусных заболеваний являются тяжелыми, и только 3% требуют реанимации.

«Призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких», — отметил, тем не менее, глава украинского минздрава.

Напомним, на Украине до 3 апреля объявлен карантин — закрыты школы и вузы, запрещены массовые мероприятия, прекращены полеты гражданской авиации. Верховная Рада приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией. Кроме того, за несоблюдение карантина украинцы будут платить штрафы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил о риске развала страны из-за кризиса, которые может быть вызван коронавирусом. По его мнению, Украина «еще не состоялась как государство».

«В последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться», — добавил Гордон. Журналист также отметил, что в стране наблюдается разрушение госинститутов.

С аналогичным заявлением на днях выступил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — сказал политик.

Тем временем, международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Первый план, бюджет которого составит $38 млн, включает в себя помощь в закупке лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а также развитие координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране, отметил постпред.

Второй план предусматривает поддержку жителей восточной части Украины, его бюджет — $20 млн.

22 марта Центр общественного здоровья при Минздраве Украины сообщил о восьми людях, выздоровевших после COVID-19. Вскоре центр опроверг ранее опубликованную информацию.

«У восьми человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции», — говорилось в удаленном сообщении с неверной информацией.

Напомним, на Украине на данный момент зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции, по данным на воскресенье, 22 марта, умерли трое пациентов.