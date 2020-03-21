«Не одобряем»: Помпео обвинил Россию в дезинформации

Россия, Китай и Иран намеренно дезинформируют граждан, дискредитируя усилия США по борьбе с пандемией коронавируса, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

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«Без сомнений, мы видели, что это [ложная информация] идет из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — отметил он во время брифинга в администрации главы Соединенных Штатов.

По словам Помпео, эти страны используют распространение ложной информации «в своих скоординированных усилиях, направленных на то, чтобы принизить то, что делает Америка». «Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем», — добавил госсекретарь.

В ответ на это член Совета Федерации Алексей Пушков призвал не «валить с больной головы на здоровую».

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — написал сенатор в Twitter.

Комментируя слова американского госсекретаря, директор Института политических исследований Сергей Марков напомнил в интервью ФАН, что Помпео уже не в первый раз использует любую возможность, чтобы «пройтись» по России.

«Помпео — это «плоть от плоти» американской элиты, которая ведет борьбу, целью которой является уничтожение России. Когда у нас растет уровень жизни, американцы наносят сокрушительный удар по экономике РФ, вводя санкции», — отметил он.

«И вот сейчас коронавирус! Нет никаких сомнений в том, что часть элит США однажды обвинит Российскую Федерацию ни много ни мало в создании этой заразы и распространении ее по планете», — предположил собеседник агентства.

За последние несколько дней это не первое обвинение со стороны США, как минимум, в адрес Китая, откуда пошло распространение коронавирусной инфекции по всему миру.

Выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в распространении недостоверной информации о происхождении вируса. «Китай распространял ложную информацию о том, что наши военнослужащие направили им это [вирус], это ложь. Вместо того, чтобы начинать спор, я сказал, что назову его [вирус] с использованием [страны], откуда он распространился. Он распространился из Китая», — сказал глава государства.

Он заметил, что раз уж распространение инфекции пошло из Центрального Китая, то и коронавирус стоит назвать «китайским вирусом». По его словам, это «очень подходящее определение».

Также он недавно обвинил власти КНР в том, что те несвоевременно сообщили о вспышке коронавирса, из-за чего сейчас страдает весь мир.

«Было бы хорошо, если бы мы узнали о случаях несколько месяцев назад. Сейчас мир платит большую цену за то, что не был информирован», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Однако никакого подтверждения своих слов он не привел. Тогда же американский лидер допустил, что Китай продолжает предоставлять недостоверные данные относительно зараженных людей. «Что касается отсутствия [новых случаев в Китае], то я надеюсь, что так и есть. Кто знает, но я верю в это», — отметил глава США.

В ответ на это в МИД КНР заявили, что слова Трампа не соответствуют действительности.

«В последнее время отдельные личности в США постоянно клевещут на Китай, проводя параллель между нашей страной и эпидемией нового коронавируса. Это вызывает у китайского народа резкое недовольство и решительный протест. Заявления о том, что КНР скрывает факты, следует считать абсолютным искажением действительности», — сказал официальный представитель ведомства Гэн Шуан.

Дипломат напомнил о заключении Всемирной организации здравоохранения, которая призвала не связывать пандемию коронавируса с какой-либо страной или регионом, выступив таким образом «против очернения».

Гэн Шуан также подчеркнул, что китайские власти изначально, как только стало известно о вспышке, предприняли «всеобъемлющие и строжайшие меры», сумев подавить распространение за короткий срок. «Китайская сторона обеспечила полную прозрачность [информации о коронавирусе], наши меры по борьбе с пневмонией вызвали чувство одобрения у всего мирового сообщества», — резюмировал он.