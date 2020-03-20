Без угроз населению: ЦИК рассказал о предстоящем голосовании

ЦИК утвердил порядок всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Документ был принят за основу на заседании Центризбиркома 28 февраля.

«В бюллетене для голосования воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты волеизъявления участника голосования — «Да» или «Нет»», — говорится в документе.

Напротив каждого варианта в бюллетене будет размещен пустой квадрат, в котором и необходимо поставить отметку.

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Лицевая сторона бюллетеня должна содержать подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью комиссии. Количество, форму, текст бюллетеней, а также порядок их изготовления и доставки бюллетеней ЦИК утвердит не позднее 21 марта.

Избирательные комиссии регионов могут также решить напечатать бюллетени не только на русском, но и на государственном языке субъекта Федерации, в котором будет проходить голосование. Текст таких бюллетеней должен быть утвержден не позднее 26 марта.

Срок проведения досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ будет увеличен с трех до семи дней, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с трех до семи дней», — цитирует ТАСС слова Памфиловой.

Таким образом, подчеркнула глава ЦИК, можно будет избежать пребывания на участках одновременно большого количества граждан, что позволит снизить риск распространения заболевания.

Решение о досрочном голосовании будет приниматься в каждом регионе избирательными комиссиями. Памфилова также призвала регионы обеспечить систему видеонаблюдения на голосовании: «Мы просим, обращаемся к регионам, будем всячески поддерживать, чтобы там, где система эта отработана — а во многих регионах видеонаблюдение применяется и в единый день голосования на региональных выборах — чтобы максимально оно работало».

Голосование должно пройти 22 апреля, однако, из-за пандемии коронавируса в российском обществе активно обсуждается возможность его переноса. По словам председателя ЦИК,

если власти примут решение перенести дату голосования, Центризбирком готов приостановить работу по его организации.

«Ни при каких условиях не будет проходить [голосование], если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны и руководство страны примет соответствующее решение, — заявила Памфилова. — Будет изменено решение [о дате голосования] — все приостанавливаем и восстанавливаем, если будет принята новая дата».

18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства будет принимать решение о переносе голосование на основании заключения специалистов, которые определят уровень эпидемиологической угрозы.

«Очевидно, что речь идет о неблагоприятном развитии ситуации, то есть если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, речи об этом идти не может, и тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо», — рассказал Песков. Представитель Кремля также сообщил, что

в настоящее время четких критериев определения благоприятной для голосования ситуации — нет.

При этом Песков заверил, что президент не будет принимать решение единолично. «Здесь будет уже объективно оцениваться ситуация по мере ее развития, — сказал он. — Вы знаете, что работает штаб, работает координационная комиссия, там заняты и те, кто курирует медицинские ведомства».

17 марта президент России Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК заявил, что указ о проведении общероссийского голосования 22 апреля уже подписан. В то же время, глава государства отметил, что дата голосования может быть и перенесена, если обстоятельства, связанные с коронавирусом, не позволят его провести. При этом Путин попросил ЦИК продолжить работу по организации голосования.

Пресс-секретарь президента, опровергнул предположения о том, что подписание Путиным указа о проведении голосования 22 апреля свидетельствует об уверенности в благоприятном развитии ситуации с коронавирусом.

«Так нельзя предположить, — сказал Песков, отметив, что при подписании указа президент ознакомился с докладами кабмина о развитии ситуации в стране. — Этим и руководствовался президент Путин, подписывая указ».