«Надо быть готовым»: Путин призвал учитывать любые сценарии

Президент России Владимир Путин считает, что в условиях распространения коронавируса необходимо быть готовыми к любому сценарию. Об этом он заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

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«У нас, как вы знаете, ни одного пока подтвердившегося диагноза в Севастополе нет, как и у коллеги [Сергея] Аксенова в Крыму. Тем не менее, мы все-таки синхронно ввели соответствующим указом меры повышенной готовности, отменили все массовые мероприятия, потому что все-таки в соседних регионах, в Краснодарском крае, есть подтвердившиеся [случаи]», — сказал Развожаев.

Глава региона сообщил, что в настоящее время в Севастополе с подозрением на коронавирус находятся дома 77 человек, еще восемь в инфекционной больнице.

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете», — ответил Владимир Путин.

Помимо темы эпидемии и мер по минимизации урона от коронавируса в ходе встречи была также поставлен вопрос о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.

«Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в городе, фактически блокадном городе Севастополе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых и так далее. Эти люди сейчас не имеют статуса ветерана войны и получают только меры региональной поддержки, — сказал Развожаев. — Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей».

Глава региона сообщил, что на территории города проживают 1217 жителей осажденного Севастополя.

«Хорошо», — ответил на инициативу Развожаева президент.

Владимир Путин находится прибыл в Крым 18 марта с двухдневной рабочей поездкой. Вчера российский лидер встретился с представителями общественности Крыма и Севастополя и обсудил с ними наиболее актуальные вопросы.

Так, в ходе беседы были подняты вопросы предоставление льгот ветеранам, строительство в Севастополе морского порта и больницы, празднование Дня Победы, восстановление исторических объектов. Наиболее резонансными темами стали поправки в Конституцию РФ и ситуация с коронавирусом в России.

Президентский законопроект по внесению изменений в основной закон страны уже прошел все необходимые этапы подготовки — был принят Госдумой, одобрен Совфедом и региональными парламентами, а также проверен Конституционным судом.

Однако поправки должны вступить в силу лишь после общероссийского голосования, которое в текущий момент планируется на 22 апреля, о чем Путин напомнил в Севастополе. «Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», — сказал президент.

Необходимость внесения поправок российский лидер объяснил сменой обстановки в стране.

«Конституция в 1993 году (принималась), когда в Москве, чего греха таить, все знают об этом, вооруженные столкновения были, была стрельба по парламенту, люди гибли в Москве, штурмом пытались взять Останкинскую башню», — сказал Путин. Он также добавил, что Конституция принималась на фоне острой внутриполитической борьбы, сейчас же Россия существует в других условиях.

Что касается ситуации с коронавирусом, то здесь российский лидер призвал россиян не верить неподтвержденной информации.

«Все, что выдается в Москве и других городах министерством здравоохранения, это все объективная информация, та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем, она будет оперативной, эта информация, и максимально полноценной, и абсолютно достоверной»,

— пообещал Путин, добавив, что Минздрав России вместе с соответствующими учреждениями держит ситуацию под контролем.