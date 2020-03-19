«Новая эпоха»: Эрдоган предрек изменения из-за пандемии

Пандемия коронавируса повлечет за собой глобальные политические и экономические преобразования, как это было всегда после массовых заболеваний. Об этом на пресс-конференции в Анкаре заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

«Мы вступаем в новую эпоху, когда, вероятно, можно ожидать коренных изменений глобального экономического, политического и общественного устройства», — отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, западные страны оставили своих граждан на волю рока в условиях пандемии COVID-19 — они «годами не заботились о людях, а государственные службы передали частному сектору». Теперь же они опомнились и начали их национализировать, добавил политик.

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Эрдоган подчеркнул, что в Турции следили за распространением коронавируса с самого начала и приняли неотложные меры, призванные не допустить распространения заразы. Он также добавил, что все государственные возможности и силы мобилизованы, чтобы устранить угрозу распространения COVID-19 как можно скорее.

Власти Турции планируют начать раздачу масок и дезинфицирующих средств в крупнейших турецких городах — Стамбуле и Анкаре. Этой бесплатной помощью смогут воспользоваться турецкие граждане возрастом старше 65 лет.

Наконец, Эрдоган заявил о работе турецких ученых над созданием специальных лекарств, позволяющих бороться с COVID-19.

Ранее турецкий лидер публично заявил, что избегает рукопожатий из-за распространения инфекции. Кроме того, Эрдогана сопровождает помощник с тепловизором — на заседании турецкого парламента он измерял температуру присутствующим журналистам и политикам.

Между тем, 18 марта министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о смерти второго турка от коронавируса – ему было 89 лет. Всего в стране заражены 191 человек, это число за последние сутки выросло вдвое.

«Скончался 61-летний мужчина. Выявлено 93 новых случая заражения», — написал он в своем твиттере во вторник, 17 марта. Спустя два дня стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали 24 человек за распространение фейков о коронавирусе. Поиск еще более 100 человек, распространявших ложную информацию, продолжается.

15 марта МВД Турции с целью защиты граждан от коронавируса приказало временно прекратить работу баров, ограничить проведение дискотек и работу ночных клубов. Кроме того, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой предложил отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля. Глава ведомства пообещал в связи с предпринимаемыми ограничительными мерами поддержку турбизнесу.

Вспышки коронавируса в Европе усугубляются и очередным обострением миграционного кризиса — на фоне пандемии еще в конце февраля Турция открыла путь тысячам беженцев из Сирии и других ближневосточных стран в Европу.

Мигранты через турецкую территорию направились к Греции и Болгарии, которым пришлось в срочном порядке усиливать свои границы. СМИ оценивали общий поток беженцев примерно в миллион человек. По последним данным, в Европу смогли прорваться около 147 тыс. мигрантов.

Сдержать поток позволили жесткие меры греческих властей, которые разрешили применять против беженцев водометы, слезоточивый газ и даже пластиковые пули. Брюссель полностью поддержал усилия Афин, а также направил дополнительные отряды Frontex — агентства ЕС по безопасности внешних границ.

Коронавирус начал активно распространяться в странах южной Европы. В соседней с Турцией Греции уже зафиксировано 334 случая заболевания и четыре летальных исхода от COVID-19. Между тем, как пишет агентство Anadolu, мигранты все же не оставляют попытки штурма границы Турции и Евросоюза.

Стоит отметить, что, пропустив мигрантов в Европу, Анкара фактически нарушила свои обязательства перед Брюсселем — она обязывалась предоставить беженцам кров в обмен на финансовую помощь. Впрочем, власти Турции считают, что именно Европа первой нарушила свои обязательства.