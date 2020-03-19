«Вопрос доверия»: Путин рассказал о планах на 2024 год

О планах на 2024 год

Президент России Владимир Путин заявил, что пока рассуждать о его планах на время после 2024 года преждевременно. Его статус в системе государственной власти после истечения срока полномочий будет зависеть только от желания россиян, сказал глава государства в интервью ТАСС.

«Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа. <…> Самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия», — указал Путин.

Российские элиты могут нервничать из-за неопределенности в вопросе о власти, продолжил президент, это приводит к разбалансировке, но первичный источник власти — это народ.

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«Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят», — заверил Путин.

Президент отметил, что, если граждане России попросят остаться, об этом необходимо подумать, в том числе — и о том, в каком именно качестве. На вопрос журналиста, останется ли он навсегда, Путин с улыбкой ответил: «Если вы захотите».

О царе и Галкине

При этом президент не согласился с теми, кто называет его царем. По его словам, такие слова не соответствует действительности.

«Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую.

Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — считает Путин.

Владимир Путин занимает различные высшие государственные посты в России уже на протяжении 20 лет. По признанию самого президента, ему «даже в голову не приходило», что он будет находиться у власти столько продолжительное время.

«Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — указал президент.

Путин сказал также, что он не был уверен, что вновь пойдет на президентские выборы в 2012 году, однако и такой вариант рассматривался. При этом глава государства не согласился с шуткой юмориста Максима Галкина, что Путин — не фамилия, а должность.

«Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно. И его шутки востребованы», — подчеркнул президент.

О доверии россиян

Кроме того, президент указал, что считает мнение обычных россиян самым достоверным источником информации. По его словам, он, как президент, пользуется разными источниками — от спецслужб до СМИ, но важнейшим остается прямое общение с гражданами.

«Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние», — заявил Путин.

Рядовые граждане говорят то, что думают, уверен глава государства, им не надо оглядываться на «начальство», поэтому они говорят от души.

«Кто-то валит проблемы, кто-то рассуждает о чем-то. Кто-то говорит о своих проблемах. Но из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов», — пояснил Путин.

При этом президент не согласился с журналистом Андреем Ванденко в том, что люди как-то по-особому ведут себя на встречах с ним. «Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные», — указал Путин.

Глава государства также отметил, что между Ванденко и простым россиянином есть большая разница. Чтобы описать журналиста, Путин с улыбкой процитировал Владимира Ленина: «очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа». Президент подчеркнул, что простой человек не обременен мыслями, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то.

«И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно», — подытожил Путин.