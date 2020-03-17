«Человека колбасой не купишь»: Путин об оппозиции и парламенте

О несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин заявил, что представители несистемной оппозиции не являются врагами страны. Подобные предположения не соответствуют действительности, сказал глава государства в интервью ТАСС.

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«Ничего подобного. Это не так. <…> У нас 50 партий. 50», — подчеркнул Путин, добавив, что политическое сознание россиян сильно выросло за прошлый год.

Эпатаж и «разоблачения» в последнее время достаточно популярны, продолжил президент, но люди хотят слышать не только критику в адрес властей.

«[Рядовой россиянин] хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее (власть. — «Газета.Ru») критикует. Как он-то сам собирается решать те проблемы, перед которыми стоит страна? И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?» — указал Путин.

По мнению президента, подобный вопрос появляется у жителей страны во время избирательной кампании любого уровня и связано это как раз с изменением политического сознания граждан — «уже так просто, за колбасу не купишь человека».

Кроме того, Путин отверг предположение, что в России «ручная» оппозиция. По его словам, в Госдуме четыре парламентских партии, у которых часто не совпадают точки зрения. В пример глава государства привел КПРФ, которая не раз выступала против инициатив правящей партии «Единая Россия».

О возможностях политиков

Говоря о возможностях политиков, президент уточнил, что они должны быть равными независимо от их приверженности оппозиции или правящей партии.

«Это дает не власть действующая. Это дает государство в рамках действующего закона. Оппозиционер он или не оппозиционер… Есть у него определенная позиция, он в соответствии с законом получает то, что государство, значит, обязано ему дать», — пояснил Путин.

Человек любых политических взглядов должен иметь возможность эффективно работать, добавил глава государства, поэтому государство ему предоставляет ту же машину. При этом автомобили все получают одинаковые, без какой-либо привязки к конкретной партии.

«А не так, чтобы председатель: «Ты — правящая партия? Замечательно. Будешь ездить на BMW, а все остальные будут ездить на «Запорожце». Нет! Все должны быть поставлены в равные условия», — обратил внимание глава государства.

Важно, что машину ему дает не президент, подчеркнул Путин, управление делами главы государство обязано это сделать по закону и тут нет принципа «нравится или не нравится».

О драках в парламенте

При этом президент признал, что, хоть России и нужна оппозиция, но в законодательном органе не должно быть «бардака и шоу».

«Системная [оппозиция] нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России <…>

Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность», — уверен Путин.

Парламент является местом для дискуссий, считает президент, а не драк, внутренних разборок и самопиара. Путин привел в пример ситуацию в Верховной раде Украины, где время от времени вспыхивают различные конфликты между депутатами, а также напомнил о российском парламенте 1990-х годов.

«Если вы вспомните, что было в 90-х годах, ну, бардак это был, а не парламент. Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик», — напомнил глава государства.

Тогда конструктивных решений не было и повторения такого России не нужно, сообщил Путин, как и «плясок» в парламенте.

«В этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля России: «Вам нужны великие потрясения? А мне нужна Великая Россия». Я думаю, что всем нам нужна Великая Россия», — подытожил президент, процитировав статс-секретаря российского императора Николая II Петра Столыпина.