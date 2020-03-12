Победа над фашизмом: в Польше признали вклад СССР

В победе над фашизмом ведущую роль сыграл Советский Союз, признал глава польского МИДа Яцек Чапутович в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

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По словам дипломата Польша занимает единую с Россией позицию относительно мнения о том, что СССР внес значительный вклад в завершение Второй мировой войны.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — отметил он.

Кроме того, Чапутович отказался от того, что ответственность СССР равна ответственности Германии за начало военных действий. «Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны», — подчеркнул он. Таким образом он не согласился с мнением польских политиков, которые требуют, чтобы Россия возмещала нанесенный Польше ущерб во время войны наравне с Германией.

Однако в вопросе обстоятельств начала войны мнение Польши и России расходятся. В частности, польский дипломат имел ввиду пакт Молотова — Риббентропа, который был заключен перед самым началом войны, а также секретный протокол, которым сопровождался пакт.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — объяснил разницу мнений Чапутович.

Тем не менее он признал, что Мюнхенское соглашение сыграло не менее отрицательную роль и помешало остановить немецких фашистов. Однако он обратил внимание, что война началась не с этого документа. Дипломат напомнил, что мировое сообщество признало 1 сентября 1939 года датой начала Второй мировой войны. «С того момента, когда сначала Германия атаковала Польшу, а потом Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года», — пояснил он.

Вместе с тем в интервью российскому изданию политик отметил, что российская сторона также не осознает всю трагичность Катынского расстрела для поляков, когда весной 1940 года под Смоленском произошло массовое убийство офицеров польской армии

«Да, Россия признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии», — обратил внимание польский дипломат.

По словам эксперта по геополитике, член-корреспондента РАЕН Константина Соколова, заявление министра иностранных дел Польши указывает на изменение тональности официальной позиции Варшавы.

«По одному факту судить сложно, но, тем не менее, я думаю, что это заявление свидетельствует о том, что польская политическая элита догадывается, что в народе реальная история Второй мировой войны известна. Она преподавалась в течение нескольких поколений и только после развала Варшавского договора и Советского Союза стали говорить по-другому. И политики понимают, что они заигрались и оторвались от народа», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Соколов предположил, что в дальнейшем подобных заявлений будет больше.

Ранее — в сентябре прошлого года — пакт Молотова — Риббентропа был признан Европарламентом событием, которое положило начало войны. В резолюции, в которой был прописан этот тезис, указывался и ущерб, который нанесли странам Европы немецкий фашизм и советский коммунизм.

Российская сторона неоднократно выражала свое недовольство и возмущение резолюцией, которую принял Европарламент. В частности, глава России Владимир Путин отмечал, что текст этого современного документа ставит на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. По его словам, это «верх цинизма». При этом он отмечал, что в целом можно «предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм, и в чем-то это будут заслуженные упреки».

Однако с одинаковой ответственностью Германии и СССР российский президент не согласен. «Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — отметил он в интервью ТАСС.