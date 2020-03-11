Конституция ушла в регионы: как принимаются поправки

Пакет поправок к российской Конституции отправился в регионы после того, как законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Совфедом. Региональные заксобрания могут рассматривать законопроект до года, но все субъекты федерации намерены преодолеть этот этап в сжатые сроки.

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Так,

12 марта соответствующие слушания пройдут в законодательных органах как минимум восьми регионов, для принятия законопроекта потребуется поддержка двух третей субъектов федерации.

«Все 85 региональных парламентов должны рассмотреть поправки к Конституции чуть ли не в один день. От них требуется ответ на простой вопрос — да или нет. Фактически ожидается стопроцентное одобрение со стороны региональных парламентов. Они не могут изменить или дополнить предлагаемые изменения. Как субъекты законодательной инициативы они могли внести какие-либо предложения до второго чтения в Госдуме», — пояснил «Газете.Ru» политолог Виталий Иванов.

Предложенные поправки не касаются основных глав Конституции — первой, второй и девятой. Поэтому процедура их принятия должна была бы закончиться после одобрения со стороны необходимого количества региональных заксобраний. Однако в этот раз порядок утверждения изменений был несколько изменен президентом России Владимиром Путиным.

Во-первых, к обсуждению поправок будет подключен Конституционный суд. Судьям предстоит проверить на соответствие главным положениям основного закона страны инициативу депутата Валентины Терешковой, которая была включена в итоговый пакет поправок.

Парламентарий предложила разрешить действующим и бывшим президентам России принимать участие в выборах без учета их сроков на этом посту. В поправке уточняется, что действующему главе государства будет предоставлено право участия следующих выборах — весной 2024 года.

Сам Путин говорил, что считает допустимым внесение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, которая позволила бы ему вновь участвовать в выборах главы государства, но при одном условии.

«Этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», — указал глава государства.

Таким образом, Конституционный суд должен будет детально изучить как минимум одну поправку из президентского законопроекта.

КС выносит мотивированное решение, в отличие от региональных парламентов, судьи должны объяснить логику своей правовой позиции, напомнил Виталий Иванов.

«Они выносят решения, опираясь на положения Конституции, а также их системное толкование. КС может либо признать изменения соответствующими основному закону страны, либо не признать их таковыми», — указал эксперт.

Путин дополнил установленный Конституцией порядок принятия поправок, включив в него голосование и оценку КС, резюмировал Иванов, и с точки зрения российского законодательства все эти изменения допустимы.

Официальные сроки проверки пока неизвестны, но, как говорил сопредседатель рабочей группы по конституционным изменениям Павел Крашенинников, позиция суда будет оглашена до общероссийского голосования.

По требованию президента, пакет изменений вступит в силу только по результатам голосования, которое должно пройти 22 апреля.

До этого времени президентский законопроект должен пройти все оставшиеся стадии процедуры. Итак, порядок должен быть следующим — заксобрания регионов, подписание президентом, оценка КС и лишь затем голосование.

При этом роль голосования отдельно указывается в законопроекте по поправкам. Согласно документу, изменения вступают в силу, только если более половины граждан России поддержат их на общероссийском голосовании. В таком случае указ президента официально публикуется и поправки начинают действовать.