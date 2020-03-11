Логотип и слоган: как готовят голосование по Конституции

На заседании Центризбиркома в среду были представлены логотип и слоган голосования по изменениям в Конституцию, а также видеоролики с участием различных деятелей культуры, в частности с актером Сергеем Безруковым, которые будут использоваться в рамках кампании по информированию населения.

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Также были подготовлены аудиозаписи для размещения в радиоэфирах, билборды, афиши и листовки.

Разработкой логотипа и слогана для голосования занималась агентство «ИМА-консалтинг». Эта компания также разрабатывала логотип для президентских выборов 2018 года. В этот раз сумма контракта компании составила более 38 млн рублей.

«Контракт предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании», — указала на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова.

Всего же на организацию и проведение общероссийского голосования было выделено 14,8 млрд рублей — сумма сопоставима со стоимостью президентских выборов. Из нее на информирование россиян о голосовании было выделено более 925 млн рублей.

Заседание ЦИК прошло после того, как Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект по поправкам к Конституции. Владимир Путин не раз говорил, что решение по изменению основного закона России должен принять именно народ — с помощью общероссийского голосования. При этом Путин просил представителей парламента, общественных деятелей и ЦИК провести работу по информированию россиян о предлагаемых поправках.

К слову, участки для голосования будут открыты более чем в 150 странах, что позволит россиянам проголосовать и за рубежом. По словам Памфиловой, голосование будет проходить как при выборах федерального значения.

«Будет такая же полноценная возможность проголосовать за территорией нашей страны. Тем более в Узбекистане, Таджикистане, там проблем нет, в отличие от некоторых стран, где не дают это сделать», — указывала Памфилова.

Голосование назначено на 22 апреля — этот день станет выходным для жителей России. Процедура голосования будет проходить с помощью бюллетеней, как ожидается, в них будет указан пакет предлагаемых поправок к Конституции.

В числе предложенных изменений есть ряд положений, направленных на усиление роли Федерального собрания и Конституционного суда. Так, Госдума может получить право назначать премьера и федеральных министров, а Совфед будет консультировать президента по главам силовых ведомств, прокурорам и судьям. Конституционный суд же предлагается наделить полномочиями проверять и отклонять федеральные законы по обращению главы государства.

Стоит отметить, что законопроект также предусматривает введение ограничений для высших должностных лиц, например премьер-министра. Согласно поправкам, им запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государства, а также счета и активы в зарубежных банках.

Кроме того, поправки уточняют недопустимость отчуждения территорий России, содержат социальные гарантии — ежегодная индексация пенсий и фиксация МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.

Изменения имеют и ряд ограничений и для кандидатов на пост президента. Так, в случае принятия поправок — претенденты должны будут проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

В то же время при рассмотрении законопроекта во втором чтении, 10 марта, депутаты Госдумы добавили в него еще один пункт, который позволяет действующему президенту принять участие в следующих выборах, а также и убирает оговорку «подряд» из положений о сроках президента. Эту поправку — по просьбе Путина — должен проверить на соответствие основном закону страны Конституционный суд.