«Внешнее управление»: Путин рассказал о плане США по Украине

Об отношениях с США

Президент России Владимир Путин оценил отношения между Москвой и Вашингтоном «на троечку». В числе положительных моментов президент в интервью ТАСС отметил взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом.

«[Отношения находятся на пятибалльной шкале] между двойкой и тройкой. Ближе к тройке все-таки <…> мы же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом», — пояснил Путин.

В пример подобного сотрудничества он привел обнаружение террористов, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге. Боевики были задержаны по наводке ФБР, за что президент России по телефону поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа.

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«Ведь я ж позвонил, это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию. Они давно работали с ними. Потом ФБР это дело передало в ФСБ», — указал Путин.

Американские спецслужбы, как и российские, работают глобально, добавил глава государства, в этот раз именно им удалось отследить террористов — «спасибо им большое, они передали».

О Трампе и Обаме

Говоря о президенте США, Путин признался, что называет своего коллегу по имени, как и он его в ответ. По его словам, с бывшим американским лидером Бараком Обамой у него были не такие отношения, но все же конструктивные.

«Просто, когда человек (Обама — «Газета.Ru») говорит, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться. Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами. И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», — сказал Путин.

Президент также отметил, что никто его с Обамой не ссорил, но «что-то с ним не полетело». При Трампе же наметился рост товарооборота между Россией и США, продолжил глава государства, однако возник вопрос в области безопасности.

«В области безопасности мы в свое время заключили с тем же Обамой, при нем же было заключение СНВ-3. Теперь он не продлевается <…> Постоянно вводятся санкции в отношении России. Тоже вопрос», — добавил Путин.

О борьбе за «Северный поток»

В качестве примера, президент указал на ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2», которые ввели США. По мнению Путина, Вашингтон всегда был против экономического взаимодействия Москвы с Европой.

«Еще в 60-е годы начали строить, помните, проект был «Газ в обмен на трубы»? Теперь мы, слава богу, сами делаем трубы большого диаметра, кстати, тоже одно из достижений белой металлургии и так далее последнего времени. У нас 75%, это очень важно, 75% перерабатывающей промышленности и машинооборудования создано за последние годы, за последние 10 лет, 15 лет. Это кое-что да значит. Поэтому они всегда были против, и сейчас вот», — считает президент.

Точно также США пытались противостоять «Северному потоку — 1», напомнил Путин, в этот же раз они использовали Украину, чтобы помешать новому газопроводу.

«Они Украину там обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать.

<…> Предлог введения санкций против «Северного потока — 2» заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно, санкции нужно снять тогда с «Северного потока», — подчеркнул глава государства.

Если же ограничительные меры против газопровода останутся, то мотив один — обеспечить преимущество для своего сжиженного газа в Европе, резюмировал Путин. Такие корыстные цели работают во вред европейскому потребителю.

О мюнхенской речи и Европе до Владивостока

В ходе интервью президент также ответил на вопрос, есть ли с геополитической точки зрения Европа от Лиссабона до Владивостока. Так, по мнению Путина, ее никогда и не было.

«Вы сейчас говорите о том, чего и не было, как будто это утрачено. В свое время [Шарль] де Голль говорил о Европе до Уральских гор, от Атлантики до Уральских гор. Это я потом немножко расширил и начал говорить: почему до Уральских гор — до Тихого океана, до Дальнего Востока. Но я думаю, что к этому надо стремиться», — пояснил глава государства.

При этом Путин уверен, что не погорячился со своей «мюнхенской речью» больше 13 лет назад, когда заявил о неприемлемости однополярного мира.

«Сейчас же повторяют все то, что я говорил. Возьмите руководителей Германии, ведь они почти дословно воспроизводят… Тогда на меня ругались, да, ну рассердились на меня, говорили, ну как же так», — отметил президент.

Путин отметил, что речь на той Мюнхенской конференции шла о недопустимости того, что США распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ. Теперь это видят в Германии и выступают против санкций, которые не имеют отношения к Вашингтону.

Кроме того, президент не согласился с тем, что ближайшие соседи стали «отползать» от России. Но признал, что в случае с Грузией — страна «отпрыгнула в сторону».

«Мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу [экс-президенту Грузии] Николаевичу [Саакашвили]. Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский», — считает Путин.

По его словам, он много раз общался с Саакашвили на эту тему, когда тот был лидером Грузии. В частности, общался с ним по поводу ситуации в Южной Осетии и Абхазии.

«Я ему говорил <…> ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом. «Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попер. Попер — получил!»

— подытожил Путин.