«Катастрофа»: Климкин боится визита западных лидеров в Москву

Перед посещением празднования Дня Победы в Москве лидеров западных держав необходимо заманить в Киев. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает портал «Обозреватель».

«Если они все-таки поедут, а это большое «если», то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как — в Москву едут, а в Киев не едут?» — заявил он.

Климкин добавил, что посещение президентами Франции и США, а также премьер-министром Великобритании Москвы обернется катастрофой. Однако если они перед этим заедут в украинскую столицу, то «это будет тоже катастрофа, но меньшая», убежден он.

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По словам экс-министра, такой сценарий вполне реален, поскольку вся Европа отмечает Победу над нацистской Германией 8 мая.

Климкин полагает, что «украинская дипломатия должна все сделать для того, чтобы затащить западных лидеров к себе». Он также выразил уверенность в том, что лидеры западных держав едут в Москву «не только венки возлагать», но проводить переговоры. Президент РФ Владимир Путин будет обсуждать с западными партнерами Украину, убежден экс-глава украинского МИДа, и это «абсолютно реальная угроза».

«Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит», — добавил он.

29 февраля бывший еще тогда министром иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что его страна не будет праздновать День Победы 9 мая. Вместо этого Киев хочет идеологически присоединиться к Европе и «простить» всем участникам Второй мировой войны эту трагедию.

«Это должно быть празднование того, что континент находится в относительном мире в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны», — сказал дипломат. Он добавил, что внешнеполитическое ведомство не получало приглашения от России президента Украины Владимира Зеленского на парад 9 мая в Москве.

Ранее один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил отправить делегацию от Верховной рады в Москву на парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне. Член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что этот факт «вызывает уважение».

В партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвали, чтобы Владимир Зеленский публично опроверг или допустил свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.

Что касается США, то президент Дональд Трамп считает значительным событием окончание Второй мировой войны, поэтому, возможно, приедет на парад к 75-летию Победы в Москву. Об этом рассказал сам американский лидер — он напомнил, что соответствующее приглашение приехать на празднование 9 мая в 2020 году получил от Путина.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение. Я хотел бы поехать, если смогу», — сказал Трамп.

О том, как Вашингтон воспринял приглашение Трампа в Москву на празднование Дня Победы, сообщал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Москва исходит из того, что бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции «по логике и важности мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне».

На Украине же День Победы превратился в еще один повод для политического противостояния. Летом 2018 года в стране запретили георгиевскую ленту. За публичное использование, демонстрацию или ношение символа могут взимать штраф или применять другие формы наказания.

Стоимость штрафа устанавливается в пределах от 850 гривен до 2550 гривен (от двух тыс. до шести тыс. рублей) с конфискацией символики. Если в течение года закон нарушается повторно, то может быть применен штраф до 5100 гривен (12,3 тыс. рублей) или даже назначен административный арест на срок до 15 суток.

Наказание не распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты. Не преследуется также использование георгиевской ленты в документах государственных органов и органов местного самоуправления, которые были приняты или изданы до 1991 года. Это относится в том числе и к экспозициям музеев, тематическим выставкам и библиотечным фондам.