Даю вам год: Зеленский грозится выйти из саммита по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на декабрьской встрече в «нормандском» формате в Париже он установил дедлайн всем участникам для приведения Донбасса к миру.

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По его словам, у всех участников есть год для прекращения военного конфликта. Политик также указал, что хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но, если результат будет «нулевой» — Зеленский откажется от всех саммитов.

«Я не буду те пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск», — сказал Зеленский в интервью The Guardian, уточнив, что имеет «два-три альтернативных плана» по решению проблемы в Донбассе.

Чуть ранее Зеленский выразил надежду на проведение новой встречи «нормандской четверки» в апреле, а также обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса в марте.

Киев ведет серьезную работу по этим направлении в преддверии новой встречи контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, которая должна пройти в Минске 11 марта, сказал президент в ходе поездки в Полтавскую область.

«Мы работаем над тем, чтобы у нас состоялся новый обмен в марте. Мы также работаем над тем, чтобы у нас была встреча [в «нормандском формате»] в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет», — указал Зеленский.

О новом этапе передачи пленных в марте президент Украины говорит уже не в первый раз. Это также подтверждают в его офисе, в планах обмен по формуле «всех на всех».

По данным Киева, на территории ДНР и ЛНР удерживается более 200 украинцев.

К слову, в самопровозглашенных республиках скептически относятся к официальным заявлениям украинской стороны. Как говорила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Киев мешает согласованию обмена — Украина не подтвердила ни одного человека из списка. Так что переговоры по этому вопросу продвигаются не слишком активно.

При этом в новый обмен пленными в марте не верят и на Украине. Так, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук называл обещания украинских властей «пиар-акцией».

«Новая власть усвоила то, что положительные дивиденды приносят только определенные результаты, которые связаны с освобождением наших лиц… Разговоры об обмене — это пиар-акция от безысходности. От безысходности в чем? В выполнении минских соглашений. Не собирается Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием», — уверен политик.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин уверен: сотрудничество Москвы и Киева невыгодно другим внешнеполитическим игрокам.

«Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, — сказал глава страны в интервью ТАСС. — Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать».

Российский лидер также заявил, что не теряет надежды на успешное завершение переговоров с Зеленским.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал Путин. Называть страны, которым может быть невыгодно сотрудничество России и Украины президент не стал.

В прошлом месяце стало известно, что многие украинские чиновники саботируют выполнение минских соглашений, принятых еще пять лет назад, в 2015 году, что не способствует урегулированию ситуации в Донбассе, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации.

«На волну саботажа «Минска» настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», — подчеркнул российский дипломат.

Камнем преткновения в этом направлении является пункт о передаче контроля над российско-украинской границей. Киев настаивает, что должен сначала ввести своих военных в регион и установить полный контроль над границей, а уже потом проводить выборы. При этом минские соглашения подразумевают обратный порядок.

Кроме того, договоренности, достигнутые пять лет назад в белорусской столице, указывают на необходимость прямого диалога между Киевом и Донбассом, однако Киев игнорирует это требование.

«Без учета мнения жителей Донецка и Луганска никакое урегулирование невозможно. Пора, наконец, понять, что выборы в Донбассе могут состояться только в атмосфере доверия населения к электоральному процессу», — заявил Небензя.

Москва обеспокоена и попытками Киева подменить минские соглашения работой в других форматах. Российский дипломат напомнил, что ВСУ постоянно пытаются занять позиции ополченцев в «серых зонах», в которых вообще не должно быть никаких военных — ни украинцев, ни ополченцев.

«Не стоит пытаться подменить минские договоренности другими форматами, например, «нормандским», который создавался как раз для реализации минских соглашений», — предупредил Небензя.

К слову, в Киеве периодически высказывается мнение, что и ныне действующий «нормандский формат» также нуждается в расширении путем приглашения к его работе, например, США и Великобритании. Правда, конкретных шагов в этом направлении предпринято так и не было.