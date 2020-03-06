«Нет возможности»: премьер Украины передумал возвращать воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Киеве лежит гуманитарная ответственность перед украинцами, живущими в Крыму. Поэтому водоснабжение на полуостров перекрывать нельзя, заявил он в эфире телеканала «1+1».

«Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев», — подчеркнул политик. По мнению Шмыгаля, отсутствие водоснабжения приведет Крым к гуманитарной катастрофе.

Однако вскоре в своем фейсбуке украинский премьер написал, что у Киева «нет технической возможности» подавать воду в Крым, пока полуостров «не вернется в состав Украины».

Накануне Шмыгаль заявил, что планирует оставить курс украинского кабмина неизменным. По его мнению, наиболее важными направлениями работы кабмина является укрепление национальной безопасности и обороны, завершение конфликта в Донбассе и возвращение Крыма.

Он также добавил, что планирует работать над реформой децентрализации и созданием благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, новый премьер сказал о важности повышения качества медицины и образования в стране.

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Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прекращено в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума. Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра — она обеспечивала до 85% потребностей сельского хозяйства Крыма.

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма». По его словам, теперь

республика Крым уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Глава комитета по госстроительству Государственного совета Крыма Ефим Фикс также заявил, что, хотя республика не получает украинскую воду, в ней «все тихо и спокойно», воды хватает, а водохранилища заполнены.

В начале февраля 2020 года глава городской администрации Симферополя Елена Проценко сообщил, что запасов в поверхностных водохранилищах, питающих столицу Крыма, хватит лишь на три с небольшим месяца. В связи с этим в городе пришлось принять особый режим водоснабжения. Однако председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что воды в Симферополе хватает.

«Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин ранее пожурил крымских чиновников за недостаточные усилия по решению вопроса водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил российский лидер.

В начале февраля в Верховной раде предложили России компромисс: возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по переговорам о ситуации в Донбассе. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия.

В сентябре 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в прекращении поставок воды из Днепра в Крым. Он заявил, что «это не Украина отрезала Крым от воды», а напротив — Россия, «силой отрезавшая» Крым от Украины. Ранее Климкин заявил, что пресная вода никогда не будет поставляться в Крым, пока он будет оставаться российским.