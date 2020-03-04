Русский Трамп: зачем Малофееву «Гражданская сила»

Официального сообщения о вхождении бизнесмена в партию пока не публиковалось, однако экспертное сообщество с энтузиазмом обсуждает эту новость уже несколько дней. Появление в партийных рядах медиамагната и предпринимателя, вполне возможно, вдохнет новую жизнь в «Гражданскую силу», в последнее время явно утратившую политический драйв.

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Так, по словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, Константин Малофеев может попробовать превратить «Гражданскую силу» в партию русских консервативных европейцев, а сам стать своеобразным «русским Трампом», продвигающим интересы национального бизнеса на самом высоком уровне.

«Гражданская сила» может пройти трансформацию в соответствии с политическими взглядами Константина Малофеева, которые являются консервативно-православными, — констатирует Марков. — На самом деле в нашей стране существует свободная ниша – и очень востребованная — либеральный патриотизм. Суть этой позиции заключается в том, что российское правительство должно работать прежде всего на российский бизнес, а не на глобальный либерализм. В какой-то мере именно этой позиции, с поправкой, разумеется, на страну, придерживается Дональд Трамп.

Марков пояснил, что с точки зрения патриотического либерала современный российский либерализм выглядит следующим образом: правительство закрывает глаза на приход в страну глобальных корпораций, которые «всех здесь придушат», и игнорирует тот факт, что эти корпорации получают помощь от своих правительств – китайского, американского, немецкого или немецкого.

«Вообще говоря, задумкой Бориса Титова (бывший лидер «Гражданской силы». — «Газета.Ru») был именно либеральный патриотизм – российское правительство должно в лепешку расшибиться, но создать самые хорошие условия для российского бизнеса. Для начала внутри России, а затем, возможно, и вне России, как это, предположим, делает китайское правительство. Пекин в этом смысле проводит политику классического либерального патриотизма – с одной стороны, очень либеральную, а с другой – очевидно патриотическую. И Трамп сейчас делает то же самое, потому что в настоящий момент это – мейнстрим. С большой вероятностью, думаю, эта политика близка и Константину Малофееву, который является и российским патриотом, и российским бизнесменом», — рассуждает Марков.

Если обновленная «Гражданская сила» действительно выберет своей идеологией патриотический либерализм, то ее потенциал окажется по-настоящему огромным, уверен эксперт.

В каком-то смысле, добавляет он, и «Единая Россия» в свое время начинала с либерального патриотизма, просто с течением времени эта партия потеряла людей, способных формулировать свои идеологические взгляды, и довольно сильно бюрократизировалась.

«Избиратели верят Владимиру Путину, а людям из «Единой России» – как-то не очень, они не чувствуют в их глазах искренности. А здесь может получиться искренность», - резюмировал политолог.

Напомним, что Константин Малофеев является председателем Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», заместителем главы Всемирного русского народного собора и учредителем попечительского совета благотворительного Фонда Святителя Василия Великого. Среди его основных активов – телеканал «Царьград» и инвестиционная группа «Маршал Капитал».