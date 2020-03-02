Уложились в 24 страницы: Путин внес в Думу поправки к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщил 2 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, — рассказал он. — Они только поступили, направлены в профильный комитет по госстроительству и законодательству. Комитет будет их изучать», - пояснил он.

Срок внесения поправок истек в 18:00 мск, сказал Володин. Он также не стал раскрывать, какие именно поправки внесены президентом, однако отметил, что некоторые из них прозвучали во время встреч главы государства с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию.

В то же время, спикер Госдумы ответил на вопросы журналистов касательно наличия тех или иных поправок президента, что внесло некоторую ясность в происходящее.

«Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Здесь если говорить о перечне, он достаточно широкий», — заявил Вячеслав Володин.

Речь, в частности, идет о поправке, предлагающей закрепить в Конституции положение о том, что русский народ является государствообразующим. По словам спикера Госдумы, инициатива подразумевает закрепление тезиса, что русский народ входит в союз равноправных народов, при этом права других народов будут также под защитой государства. В Конституции также будет прописано, что русский язык — государственный язык РФ на всей ее территории.

Помимо этого, Вячеслав Володин сообщил, что среди внесенных президентом поправок есть инициатива, которая подразумевает закрепление недопустимости умаления подвига российского народа при защите страны.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды — это уже предлагается как норма Конституции. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Любое выступление с очернением подвига наших граждан будет признаваться антиконституционным», — сказал он.

О закреплении в Конституции тезиса о правопреемстве России в отношении СССР сообщил ТАСС.

«РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами РФ», — цитирует издание текст поправки.

Об еще одном конституционном изменении, внесенном президентом, рассказал журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — сказал он.

Законопроект о внесении поправок в конституцию Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 10 марта, и уже на следующий день запланировано рассмотрение в третьем чтении. Об этом рассказал журналистам первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по итогам заседания Совета Думы.

2 марта 2020 года завершился прием поправок к президентскому законопроекту об изменении Конституции России. Всего на рассмотрение профильного комитета Госдумы поступило более 300 предложений по изменениям, еще 600 пришло членам рабочей группы по поправкам к основному закону страны. В итоговый документ подойдет лишь небольшая часть из предложенных изменений. Ранее предлагалось закрепить норму, согласно которой органы государственной власти могут размещаться не только в Москве, запретить поднимать вопрос об отчуждении российских территорий, иметь высшим должностным лицам РФ счета за рубежом и другие. В настоящий момент известно, что преамбула к Конституции останется без изменений.