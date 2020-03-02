С Богом и неприкосновенностью: какие поправки войдут в Конституцию

Упоминание Бога

Одним из наиболее спорных предложений является включения положения о вере в Бога в основной закон России. Дело в том, что РФ — светское государство, в котором религия официально отделена от власти, а решения правительства не могут иметь религиозного обоснования.

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Включить это упоминание в Конституцию предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, изначально предполагалось внести изменения в преамбулу основного закона, но потом от этого решили отказаться. Участники рабочей группы по поправкам к Конституции предложили упомянуть Бога в третьей главе.

Как говорила сопредседатель группы Талия Хабриева, само слово «Бог» в основном законе может появиться в историческом контексте — такая поправка не будет задевать статьи о свободе вероисповедания и светском государстве.

«Можно предложить текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», — отметила Хабриева.

В рабочей группе существуют как сторонники, так и противники включения этой поправки в Конституцию. Разрешить спор должен комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который занимается подготовкой президентского законопроекта по изменению основного закона страны ко второму чтению.

При этом сопредседатель группы Андрей Клишас уверен, что вопрос об упоминании Бога в Конституции решит президент России Владимир Путин. По его словам, глава государства знает об этой инициативе и должен принять соответствующее решение.

В целом, слова о Боге можно встретить в конституциях некоторых иностранных государств. Так, например, подобные упоминания есть в основных законах Германии, Греции, Польши, Швейцарии и Ирландии.

Уход правительства из Москвы

Тем не менее, многие поправки уже были одобрены профильным комитетом Госдумы. Так, одной из них стала инициатива о возможном размещении органов государственной власти не только в столице, но и других городах России.

Эту поправку к президентскому закону подготовила рабочая группа, в тексте указывается, что местом постоянного пребывания органов госвласти может стать город, определенный федеральным конституционным законом.

Тема переноса государственных органов власти достаточно популярна и не раз поднималась в России. Многие политики предлагали перенести определенные министерства в регионы. К примеру, Минфин якобы должен работать в городах со сложной экономической ситуацией для «лучшего понимания ситуации».

Также поступали предложения о переносе правительства или парламента из столицы в регионы, в основном, по одной и той же причине — чтобы чиновники и парламентарии были ближе к народу.

Отчуждение территорий

В числе необходимых изменений в Конституции в рабочей группе часто называли вопрос отчуждения территорий России, а именно — полный запрет на подобные действия. В частности, инициативу продвигал артист Владимир Машков, он также предлагал запретить и все переговоры на данную тему.

Как говорил Клишас, это поправка определенно попадет в президентский законопроект, а возможная ответственность за ее нарушение будет внесена в другие нормативные акты. «Мы посмотрим, какая будет окончательная формулировка в Конституции. От этого будет это и зависеть (ответственность за нарушение поправки. — «Газета.Ru»)», — подчеркивал сенатор.

Путин одобрил данную поправку на совещании с представителями рабочей группы, но потребовал, чтобы формулировка поправки не мешала демаркации границ. Подобная работа проходит практически на постоянной основе со многими государствами, особенно — с республиками бывшего СССР.

При этом запрет на отчуждение территорий России выглядит достаточно спорным решением на фоне переговоров Москвы и Токио по Курильским островам. Стороны ведут диалог на основе Совместной морской декларации от 1956 года, которая предусматривает возможность обсуждения передачи Токио островов Шикотан и Хабомаи.

Переговоры по этому вопросу возможны после заключения мирного договора, над чем активно работают Россия и Япония. И пока неизвестно, как появление запрета на отчуждение территорий в Конституции отразится на диалоге двух стран.

Запрет на зарубежные счета

Говоря о резонансных инициативах, нельзя не упомянуть запрет для глав субъектов РФ иметь активы за рубежом. Первоначальный вариант президентского законопроекта и так включал ряд ограничений для политиков — запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для парламентариев и членов правительства.

Однако рабочая группа предложила ввести дополнительные ограничения. Согласно поправке, главы субъектов и руководители федеральных государственных органов не могут иметь счета, наличные денежные средства в зарубежных банках или имущество за рубежом.

При этом запрет на зарубежные счета распространяется на главу правительства, министров и президента России. Кроме того, поправки затрагивают супругов и несовершеннолетних детей глав регионов и руководителей федеральных госорганов.

Порядок осуществления указанных запретов будет устанавливаться федеральным законом, а сами изменения будут внесены в 110-ю статью Конституции.

Неприкосновенность президентов

В Конституции может появиться положение о неприкосновенности бывших президентов России. Данный принцип предложили закрепить в статье 92.1. Согласно тексту поправки, глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, получает неприкосновенность.

В то же время гарантии бывшим президентам уже регулируются федеральным законом, в том числе в нем содержится и норма о неприкосновенности экс-лидера России. Кроме того, в законе указывается, что экс-глава государства может быть ее лишен в порядке, предусмотренном в 93-й статье Конституции.

Тем не менее, авторы инициативы предложили внести принцип о неприкосновенности именно в основной закон страны, объясняя это тем, что такая норма станет конституционной «гарантией независимости главы государства».

Нерушимая преамбула

Поправки к Конституции активно обсуждаются последние два месяца, с самого начала участники этого процесса договорились вносить изменения только в главы с третьей по восьмую и не трогать главную часть основного закона страны. Однако вопрос изменения преамбулы оставался открытым вплоть до конца февраля.

В этой части Конституции предполагалось закрепить положения о традиционных ценностях, в частности, закрепление брака как союза мужчины и женщины, а также вопросы исторической памяти — статуса России как победительницы во Второй мировой войне.

Позже сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников заявил, что без изменений преамбулы можно «совершенно спокойно обойтись». Но он не исключил, что предложения по традиционным ценностям и исторической памяти будут отражены в других статьях Конституции.

Кроме того, эти инициативы, как и большая часть отклоненных поправок, могут отправить на рассмотрение профильных ведомств. В этом случае они могут быть оформлены как отдельные законы или указы. Сам Путин не раз говорил о подобном решении на фоне большого количества предложенных поправок.

Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект по Конституции во втором чтении 10 марта — профильный комитет должен завершить работу над поправками 4 марта. Как ожидается, закон пройдет третье чтение 11 марта, а общероссийское голосование по изменению Конституции состоится 22 апреля.