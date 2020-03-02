«Чтоб не пришло в голову»: Путин о стратегическом оружии

О войне и США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона не собирается ни с кем воевать. Россия лишь создает условия для того, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней, сказал глава государства в интервью ТАСС.
«Мы именно этого и придерживаемся. На сегодняшний день мы по расходам на седьмом месте находимся. Нас обогнали США, мне вот [американский президент] Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год — $738 млрд», — добавил Путин.
По его словам, Трамп не хвастался своим высоким военным бюджетом, а, напротив, посетовал на слишком большие расходы. »(Он) вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — отметил Путин.
Говоря об отказе США от подписания соответствующих договоренностей, президент указал, что этот вопрос связан с пониманием безопасности и того, как ее обеспечить. Россия открыта для дискуссий, продолжил Путин, но нежелание США продлевать действующие соглашения считает ошибкой.
В частности, речь идет о договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Соглашение между Россией и США было подписано 10 лет назад, срок его действия истекает в феврале 2021 года. Договор предполагает возможность продления, но пока стороны не договорились об этом.
Многие западные и российские аналитики считают, что СНВ-3 — фактически последний сдерживающий новую гонку вооружений фактор. При этом Вашингтон активно противодействует продлению соглашения, желая включить в него Пекин.
О расходах на оборону
Кроме того, глава государства отметил, что Россия из года в год сокращает свои расходы на оборону. В первую пятерку стран по тратам же входят США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания и Франция.
«У нас создалась уникальная сейчас ситуация, я уже говорил недавно в Минобороны, такого не было в новейшей современной истории России <…> Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире», — считает Путин.
Россия по стратегическим вооружениям всегда догоняла своих конкурентов, отметил президент. Так было с созданием атомной бомбы, средствами доставки в виде стратегической авиации и ракет. Однако теперь ситуация изменилась и другие государства вынуждены догонять РФ.
«Это, прежде всего, я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. У нас в 2000 году армия была миллион триста с лишним тысяч человек, сейчас миллион с небольшим. Только на процент в год мы увеличили современность нашей техники, их всего было 6% современной техники. А сейчас, знаете, сколько? Почти 70%», — подчеркнул Путин.
О гиперзвуковом ружье
Говоря о гиперзвуковом оружие, президент не согласился с тем, что оно как чеховское ружье — должно выстрелить в третьем или втором акте.
«Для театра это, наверное, правильно. Для реальной жизни в сфере безопасности, в сфере политики несколько другое правило действует. Знаете какое? Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять», — уверен Путин.
Данная ситуация называется балансом сил и стратегической стабильностью, отметил глава государства, данный баланс позволил миру удержаться от крупных конфликтов после Второй Мировой войны.
«Создавая систему противоракетной обороны, американцы и хотели нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс, полагая, что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия», — добавил Путин.
Россия же создала комплексы, которые легко преодолевают любую систему ПРО, продолжил президент, тем самым сохранив стратегическую стабильность в мире. »(Это) принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», — резюмировал Путин.