Танки, Литовское княжество и США: грезы Киева о «возвращении» Крыма

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами. Тем не менее Украина и ряд западных стран все еще отказываются признавать его итоги, и то и дело высказывают все новые идеи по «возвращению» региона.

Путь идей по «возвращению» полуострова начал еще бывший президент Украины Петр Порошенко, крымский вопрос он поднимал систематически. Эту линию продолжает и его преемник Владимир Зеленский. Он даже пошел несколько дальше и назвал возвращение Крыма национальной идеей Украины.

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Россия при этом много раз указывала, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Зеленский, как и Порошенко, впрочем, не раз говорил, что в ближайшее время этого сделать не получится, но ничто не мешает «продолжать попытки». Если говорить о планах президента Украины по Крыму, то он говорил о работе в нескольких форматах, в ходе которой якобы должно быть найдено решение.

Ничего определенного он не называл, лишь обещал бороться с помощью союзников. В их число входят США, которые якобы готовы помочь Украине «вернуть» Крым. По словам Зеленского, это ему уже пообещал президент США Дональд Трамп. Тем не менее особой помощи в этом вопросе Вашингтон Киеву не оказывает, лишь поддерживает международные санкции по Крыму и ограничивается дежурными заявлениями.

При этом сам Трамп однажды признал, что Крым — «русский полуостров».

«Забрать из ослабевших рук»

Как и у Зеленского, у представителей украинского кабмина есть размытые идеи о «воссоединении». В частности, вице-премьер Дмитрий Кулеба объявил, что разработал план по возвращению полуострова, который состоит из 12 шагов.

Последний пункт предполагает, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит, утверждает Кулеба. Впрочем, как именно он собирается прийти к этому заключительному этапу, вице-премьер не объяснил.

«То, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — добавил Кулеба.

В ответ на слова Кулебы вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что в Киеве «давно смирились» с российским статусом полуострова, но набивают себе цену в глазах Запада.

«Все уже по факту смирились, что Крым — это составная часть Российской Федерации. В голове у них вертится только вопрос о том, как что-то вырвать, выторговать у России и повысить свою значимость в глазах заокеанских кураторов. Поэтому и делаются различные несуразные заявления о существовании каких-то планов по возвращению полуострова», — подчеркнул Бобков.

«Холодная деоккупация»

В то же время глава партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук призывал вернуть Крым вместе с Донбассом. По его мнению, в этом Украине поможет план «холодной деоккупации», его реализация якобы позволит восстановить территориальную целостность страны в полном объеме.

План Вакарчука включает в себя прекращения огня на территории Донбасса, введение в регион международной полицейской миссии, начало «деоккупации» и создание временной международной администрации. При этом лидер «Голоса» уверен, что Минские соглашения лишь создают иллюзию движения к урегулированию конфликта, а также «убивают украинцев».

В целом инициатива Вакарчука направлена на Донбасс, и как именно она должна помочь «вернуть» Крым — вопрос открытый. Однако его главная ценность в том, что «Голос» хотя бы предлагает реализовывать этот план «без горячей фазы».

Танки в Керчи

За шесть лет из Киева не раз поступали предложения «забрать» Крым силой. В последнее время украинские власти официально исключают данную версию, но это не мешает чиновникам и общественным деятелям настаивать на вторжении на российскую территорию.

К примеру, с похожей идеей выступил один из фигурантов обмена пленными между Киевом и Москвой — украинский режиссер Олег Сенцов. В России он был осужден за подготовку терактов в Крыму и предложение по «возвращению» полуострова у него было достаточно радикальное.

«Касаемо Крыма… Вернусь туда только на танках, но пока не можем», — говорил Сенцов.

Впоследствии он призывал не воспринимать его слова буквально. Однако в Крыму ему все же указали на то, что он сможет приехать на полуостров только в автозаке.

Воссоздание Литовского княжества

Впрочем, некоторые предложения по возвращению Крыма еще более абсурдны. К примеру, украинский журналист Айдер Муждабаев призвал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории.

На каком основании это должно произойти, он не объяснил, но заверил, что в состав княжества должны попасть Крым, а также Смоленская область и Можайск.

Вместе с тем журналист отметил, что когда-то границы Литвы пролегали не так далеко от Москвы. А подобное государственное образование Муждабаев сравнил с Бенилюксом.

«Единственный выход»

В Совфеде РФ же указывали, что Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России. По мнению сенатора Сергея Цекова, заявления киевской власти о «возвращении» полуострова — сказки.

«Сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет», — отмечал политик.

Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией, подчеркнул Цеков, поэтому объединение двух стран самый реалистичный вариант «возвращения» Крыма.

Продать все США

Тем не менее в Киеве с российским сенатором не согласны, и не собираются отступать от намеченной цели. В числе главных надежд по «возвращению» Крыма можно назвать западную поддержку. Так, многие украинские политики предлагали запросить помощь США или Европы.

Однако ветеран АТО Евгений Яранцев пошел дальше и призвал продать США земли на полуострове. По его мнению, украинские власти могут «раздать» земельные участки в Крыму ветеранам, а те их перепродадут американской стороне.

После этого Киев якобы сможет вернуть себе полуостров, уверен Яранцев, такой план «может сработать» и он будет эффективнее санкций. Тем не менее, как именно украинские власти смогут «раздать» и продать российскую землю, он не объяснил.