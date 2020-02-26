На Украине – новый праздник: как Зеленский «возвращает» Крым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления «оккупации» Крыма и Севастополя. Этот день будет отмечаться на Украине ежегодно 26 февраля. Учреждение соответствующего праздника украинский лидер анонсировал на форуме Age of Crimea.

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«С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории — в Автономной Республике Крым (так полуостров называют в украинских документах. — «Газета.Ru») и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины при участии крымских татар, украинцев и представителей других национальностей

постановляю установить на Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля», — говорится в указе Зеленского, опубликованного на сайте президента Украины.

Выступая на открытии форума Age of Crimea, Зеленский также указал на необходимость запуска крымско-татарского телеканала ATR. По его словам, проблемы с его финансированием будут решены.

«Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там нужен источник объективной информации про современную страну. Я хочу заверить, что канал АТR продолжит свое вещание, никто не лишит их государственной поддержки», — отметил Зеленский.

Крым не снимается с повестки дня для Киева и не может стать ценой мира в Донбассе, продолжил президент Украины. Он также добавил, что с Турцией была достигнута договоренность, что для крымчан будет построено 500 квартир.

«Верю, что наш чемпион [Александр] Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, а [кинорежиссер Олег] Сенцов представит ленту в Ялте», — резюмировал Зеленский.

Спорный праздник

Указ президента Украины о Дне сопротивления «оккупации» — очередной шаг Киева в рамках борьбы против «российской агрессии». Украинские власти отказываются признавать возвращение Крыма в состав России почти шесть лет, хотя полуостров перешел под юрисдикцию России по итогам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами.

26 февраля выбрано не случайно, так как в этот день в 2014 году «меджлис крымско-татарского народа» (запрещен в РФ) организовал митинг у здания Верховного совета Крыма, чтобы заблокировать его работу. Участники акции протеста пообещали «не дать оторвать полуостров от Украины». В то же время у здания проходила демонстрация «Русской общины Крыма». В итоге между митингующими вспыхнул конфликт, в результате которого погибли два человека и еще около 30 пострадали.

В тот день главари экстремистской группировки «меджлис» собрали у парламента агрессивную толпу и спровоцировали столкновения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«День 26 февраля стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда. Мы могли рассчитывать только на себя и на помощь России», — написал он в Facebook.

В тот день никто не знал, что уже 16 марта состоится Общекрымский референдум, продолжил Аксенов, на нем подавляющее большинство крымчан выскажутся за воссоединение с Россией.

«Но все мы осознавали, что дороги назад нет. Хочу поблагодарить крымчан за мужество, выдержку и гражданскую зрелость. Именно эти качества, проявленные людьми всех национальностей, помогли нам сохранить мир и согласие на полуострове», — резюмировал Аксенов.

В Кремле же отметили, что установление на Украине «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» не отражает причин, по которым крымчане приняли решение воссоединиться с Россией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва категорически не согласна с Киевом.

«Считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — указал представитель Кремля.

Если Зеленский хочет что-то отмечать, то 26 февраля стоит праздновать сопротивление госперевороту, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Главную роль в сопротивлении «оккупации» сыграли крымчане, которые высказались на референдуме. Они сопротивлялись небольшой группе людей, которые захватили власть на Украине используя негодование народа. Крымчане их не избирали, Донбасс их не избирал, да и украинский народ тоже», — считает эксперт.

Национальная идея Украины

Москва последовательно отвергает все претензии Украины и ряда западных стран по крымскому вопросу с момента присоединения полуострова. Как говорил президент России Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Тем не менее украинские власти упорно называют «возвращение» полуострова одной из главных задач, наравне с установлением мира в Донбассе. Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea заявил, что крымский вопрос является неотъемлемой частью национальной идеи Украины.

При этом украинский лидер признал, что вернуть Крым в ближайшее время у Киева не получится. «Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра», — добавил Зеленский.

По мнению президента, прежде всего необходимо урегулировать конфликт в Донбассе, чтобы перестать «каждый день терять лучших украинцев». Зеленский также указал, что полноценный мир на Украине настанет только с «возвращением» Крыма.

Впрочем, об этом же говорил и предшественник Зеленского Петр Порошенко, который за четыре года у власти не смог завершить войну на юго-востоке Украины, и тем более как-то повлиять на Крым.

Зеленский иногда говорит, не понимая до конца сути сказанного, уверен Владимир Олейник, президенту Украины ничто не мешает посетить полуостров, который он считает «своей территорией».

«Пусть попробует, никто не будет ему оказывать сопротивления, кроме крымчан. Они же с удовольствием с ним побеседуют на предмет того, что происходит на Украине», — добавил эксперт.

Заявления украинских лидеров о необходимости «возвращения» полуострова и защиты населения на нем несколько расходятся с их действиями.

Украина активно поддерживает западные санкции по Крыму, начиная с 2015 года ведет «энергоблокаду» полуострова, а также лишает территорию водоснабжения путем перекрытия Северо-Крымского канала.

Большинство этих вопросов уже урегулировано, частично проблемы остаются лишь с доступом воды на полуостров. В начале 2020 года глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.

Похожее мнение высказывал глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. По его словам, поставки воды помогут усилить позиции Украины в переговорах с Россией по Донбассу. Однако российская сторона отказалась считать Крым «объектом для размена», но готова рассмотреть поставки воды на коммерческой или любой другой основе.