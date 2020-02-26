От медицины до культуры: Путин обсудил поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин 26 февраля провел встречу с членами рабочей группы, созданной для подготовки внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

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Как заявил российский лидер, всего было внесено около 900 предложений по поправкам. Накануне сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что работа над внесением поправок «выходит на финишную прямую с точки зрения подготовки текста [изменений в Конституцию]».

В ходе встречи рабочей группы с президентом, Крашенников заявил, что проект по поправкам будет предложен к рассмотрению в Госдуме во втором чтении 10 марта.

Президент отметил, что все поправки в Конституцию России должны вступить в силу сразу после того, как станут известны итоги общероссийского голосования. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил провести голосование 22 апреля.

Владимир Путин согласился с датой, заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

О детях

Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила внести в основной закон положения о том, что «дети — это важнейшее достояние России». Российский лидер поддержал инициативу, с учетом демографических проблем предложение является актуальным, считает президент.

«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям», — заявил Владимир Путин.

При этом Путин согласился с руководителем фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Еленой Альшанской, которая заявила о необходимости уточнить формулировки соответствующего положения.

О медицине и здоровье

Была поддержана инициатива закрепить доступность медицинской помощи. В этом направлении в Конституции также следует прописать участие местных органов власти, чтобы избежать разрыва в сфере публичной власти, когда «вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем».

«У одних не хватает денег, а другие, имеется в виду государственный уровень, говорят, что это их не очень-то касается, это не входит в их прямые обязанности. Поэтому сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно», — отметил Путин.

В то же время, российский лидер поставил под сомнение целесообразность внесения в Конституцию положения, обязывающего граждан заботиться о своем здоровье.

Социальная политика

Поддержал президент и инициативу об усилении положения о социальном государстве, а также закреплении единой социально ориентированной политики государства.

«Если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность. Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности. Поэтому то, что в основном законе будет ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и государства социальный характер, — это востребовано и не может быть не поддержано. Обязательно поддержим», — подчеркнул российский лидер.

Была поддержана президентом инициатива прописать в Конституции положение об уважении труда. По мнению президента, это обеспечит закрепление в общественном сознании уважения к труду, что, в свою очередь, привлечет внимание и государства.

Владимир Путин назвал уместным и востребованным предложение прописать в Конституции роли предпринимательства обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы.

Член Совфеда Светлана Горячева выступила с предложением ввести в основной закон положения о прожиточном минимуме. Закрепление этой инициативы она допустила и в федеральном законодательстве.

«Скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины», — отметил Владимир Путин.

Также глава государства пообещал рассмотреть предложение о внесении в Основной закон пункта об обязательном социальном страховании работников.

Конституционный суд и запреты чиновникам

Президент поддержал идею наделить Конституционный суд правом определять, каким решениям иностранных судов стоит следовать — это, по мнению российского лидера, напрямую связано с защитой суверенитета страны.

Владимир Путин согласился с необходимостью запретить высшим должностным лицам, в том числе министрам, сенаторам и губернаторам владеть иностранными активами и счетами за границей. При этом президент заявил, что список лиц, на которых будет распространяться запрет, необходимо расширить, внеся в него и главу государства.

«Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен сделать для себя выбор: он хочет иметь активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было», — сказал Владимир Путин.

Безопасность

Важным и востребованным российский лидер назвал предложение отметить в Конституции обеспечение защиты персональных данных в киберпространстве. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что внесение соответствующего положения в ст. 71 основного закона приравняет обеспечение безопасности личности к вопросам обороны и безопасности.

«И вопрос стоит: что и как может использовать государство для целей развития экономики с помощью этих цифровых технологий, насколько государство может вскрывать данные о человеке, насколько публично можно эти данные использовать, как их выкладывать в информационное пространство, что за этим последует для конкретного гражданина», — отметил президент.

Культура и история

Председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил о необходимости прописать в Конституции положение об уважении к истории, ее защите и недопущении фальсификации.

Российский лидер в ответ отметил, что неоднократно поднимал эту тему и выдвинутая инициатива является уместной. При этом попытки фальсификации истории, хоть и предпринимаются, однако не могут быть успешными.

«Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», — сказал Владимир Путин.

Согласился президент и с идеей поддержки культуры государством. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил внести в ст. 67 Конституции формулировку о «преемственности поколений, рождающих государственное единство через общность комплекса истории, веры и идеалов предков, ответственность перед которыми и есть достойная национальная идея».

Президент также назвал правильной инициативу прописать русский язык как язык государствообразующего народа. При этом необходимо закрепить в Конституции и сохранение этнокультурного и языкового многообразия, считает Владимир Путин.

Также президент поддержал инициативу закрепить в Конституции недопустимость призывов к отчуждению территории РФ.

«Полностью согласен с этим предложением, вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИД вести работы по демаркации границы», — сказал президент.

Глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выступил с инициативой закрепить в Конституции положение, что Россия является наследницей и Российской империи, и СССР. Эту формулировку президент назвал очевидной.

«И все [страны] согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили, — сказал Путин. — Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали».

О Госсовете и полномочиях президента

Член СФ Алексей Пушков заявил о наличии тавтологии в поправках о формировании Государственного совета. Так, по словам сенатора, в статье о полномочиях президента содержится формулировка, что основные векторы внутренней и внешней политики определяет глава государства.

В то же время в поправках сообщается, что президент формирует Госсовет с целью обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

«Я думаю, что, скорее, это намеренная [тавтология], потому что просто говорить о целях — этого недостаточно для президента, хотя я посмотрю еще раз на это, спасибо, что вы это заметили», — ответил российский лидер.