«Сожаление и стыд»: Мишустин занялся регионами

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.

Реклама

«Это <...> позволит получить широкий эффект и по другим направлениям: в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и конечно, в бизнесе», — сказал Мишустин.

Кабмин занимается решение задач, которые поставил президент, продолжил премьер, в том числе они сформулированы в национальных проектах.

Курганская область стала уже вторым регионом, который Мишустин посетил с момента вступления в должность премьер-министра в январе. Его первая рабочая поездка состоялась в начале февраля, тогда премьер посетил Новгородскую область. В ходе визита Мишустин пообещал, что будет посещать другие регионы, чтобы услышать мнение людей и посмотреть, на каких направлениях нужно усилить работу.

Впоследствии на совещании с вице-премьерами он указал, что намерен совершать такие поездки регулярно. Мишустин поручил своим заместителям также ездить по субъектам страны и в первую очередь посещать проблемные регионы — «докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи».

Курганская область является одним из 10 регионов России, которые демонстрируют наиболее низкие социально-экономические показатели. Поэтому она, вероятно, не случайно стала очередным пунктом назначения «регионального турне» премьера.

В рамках своего визита Мишустин принял участие в совещании «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы», посетил местную больницу и пообщался с жителями региона.

Развитие проблемных регионов

На совещании по обсуждению программы развития Курганской области премьер назвал вывод регионов со сложной экономической ситуацией из «зоны бедности» одной из главных задач. По его словам, индивидуальные программы развития таких субъектов страны должны быть представлены в правительство в ближайшее время.

«Мы выделять будем соответственно таким регионам 5 млрд рублей до 2024 года, а в случае успешного соответствующего развития тех программ, которые будут утверждены, после 2024 года дополнительно также выделим до 5 млрд рублей», — отметил Мишустин.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что реализация программы социально-экономического развития Курганской области позволит к 2024 году снизить число семей с доходами ниже прожиточного минимума в регионе в два раза — с 19% до 8%.

«Порядка 19% населения Курганской области имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это надо выправлять. Мы отмечаем здесь высокий уровень безработицы — 8%. По РФ этот показатель составляет 4,6%. Мы видим, что много людей не имеют работы», — указал глава Минфина.

В ближайшие пять лет в регионе планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест, подчеркнул Силуанов, это позволит примерно на 10% снизить количество безработных граждан.

Медицинский вопрос

В ходе визита в Курганскую область Мишустин пообещал выделить средства на строительство детской поликлиники в столице региона.

«Обязательно будут предусмотрены соответствующие средства по проекту первичного нашего медицинского звена, и 90% софинансирования будет федеральных денег. При утверждении мы обязательно это рассмотрим, я знаю, что губернатор уже на сегодняшний день все необходимые действия сделал, и будет вам детская поликлиника», — добавил премьер.

Здание должно появится в самом большом жилом районе города — Заозерном, который задействует практически 250 га под жилищное строительство. Мишустин положительно оценил проект, отметив комплексное рассмотрение вопросов социально-экономического развития этого района.

«264 тысячи квадратных метров — это то, что люди получат с 2020 по 2024 годы, это очень здорово. Но человек не может жить в отсутствии яслей, школ, поликлиник, поэтому, конечно, комплексно, только так можно развивать территорию», — указал глава кабмина.

Кроме того, Мишустин посетил Курганскую больницу скорой медицинской помощи и посетовал на плохое состояние здания. Премьер обещал выделить около 200 млн рублей на ремонт, закупку необходимого оборудования и новых машин скорой помощи.

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд», — считает Мишустин.

При этом премьер не исключил и постройки нового здания для центра Илизанова в Курганской области, который в настоящее время находится в арендованном помещении. По словам Мишустина, центр является уважаемым и знаменитым учреждением.

Онлайн ремонт

Мишустин в ходе визита в область также ознакомился с инициативой властей Кургана по ремонту дорог в городе. Местная администрация в этом вопросе ориентируется на мнение граждан, которые выбирают наиболее проблемные участки улиц и собирается создать онлайн-сервис для упрощенного взаимодействия с гражданами.

Премьер поддержал эту идею и предложил распространить этот опыт на другие регионы. «Ничего сложного, казалось бы, вот такой интерактивный сервис, который позволяет узнать, что люди хотят и именно так проектировать и закладывать соответствующие средства», — резюмировал Мишустин.