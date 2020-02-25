Все решит Помпео: США ввели новые санкции против РФ

Власти США ввели новые санкции в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции. Ограничительные меры введены из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, которое было распространено во вторник.

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«США вводят санкции против 13 иностранных физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы», — говорится в тексте сообщения.

В документе был упомянут один гражданин КНР, который, как утверждают власти Соединенных Штатов, участвовал в поставках Пакистану товаров двойного назначения.

При этом, как передает ТАСС, Госдеп не привел ни одного имени россиянина, ни одного названия компаний России, которые были подвержены санкциям с американской стороны.

»[Двухлетние прямые] рестрикции включают запрет на американские закупки, помощь и экспорт. Введение данных мер подчеркивает, что иранская ракетная программа вызывает значительную озабоченность в плане распространения», — говорится в заявлении Помпео. Отмечается, что таким образом американские власти заботятся о том, чтобы «не допустить развития Ираном своего ракетного потенциала».

Срок действия предпринятых мер составляет два года. Однако он может быть сокращен или прекращен по решению Помпео.

Вместе с тем неизвестно, в чем конкретно США обвиняют попавших под санкции. Тем не менее можно сделать вывод, что в данном случае идет речь о том, как американские власти пытаются экстерриториально применить свое внутреннее законодательство, что неоднократно отвергалось Россией. В частности, США на законодательном уровне запрещают передавать Ирану, КНДР и Сирии технологии, которые способствовали бы созданию ядерного, химического, бактериологического оружия.

Накладывая эти санкции, власти США запрещают свои министерствам и ведомствам приобретать у компаний, попавших в черный список, товары и услуги. Кроме того, Вашингтону запрещается продавать им оружие и военную технику, а также выдавать этим организациям американские лицензии на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля.

Днем ранее лидеры демократов в американском сенате заявили, что намерены направить письмо Майку Помпео с требованием ввести против России дополнительные санкции. Правда, на этот раз повод был иной. Сенаторы утверждали, что российская сторона якобы активно вмешивается в выборы президента США 2020 года, сообщает портал Axios.

Так, политики хотели, чтобы санкции были введены «против России и потенциально самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», утверждает издание, ссылаясь на свои источники.

Незадолго до этого сообщения в США разразился скандал. Одни из главных американских СМИ начали сообщать, что Россия вмешивается в выборы, причем в зависимости от издания менялась цель вмешательства. Так, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке утверждал, что российская сторона делает все возможное, что Трамп остался у власти. В то же время газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, отмечала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату — демократу Берни Сандерсу. В ответ на публикацию, Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от американского процесса избрания президента.

Вместе с тем три представителя национальной безопасности заявили CNN, что нет доказательств того, что «вмешательство» России направлено именно на переизбрание нынешнего главы государства. Вместе с тем позднее — 25 февраля — и.о. министра внутренней безопасности США Чад Вульф сказал, что у США нет «специфических разведданных», которые бы однозначно указывали на российское вмешательство, однако в США продолжают верить, что Россия этим «продолжает заниматься».

Что касается возможных санкций, введения которых якобы хотели потребовать демократы, то в России отметили, что не боятся этих ограничительных мер. «Нет, безусловно, мы не опасаемся», — сказал в комментарии РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.