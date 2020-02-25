«Нужно, чтоб потряхивало»: как Путин следит за нацпроектами

О давлении на подчиненных

Президент России Владимир Путин заявил, что критикует подчиненных, чтобы держать их «под административным давлением и напряжением» для реализации нацпроектов. Держать «руку на пульсе» недостаточно, сказал глава государства в интервью ТАСС.

«Нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться, поэтому я так и говорил», — добавил Путин.

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Президент не согласился с тем, что в вопросе нацпроектов «первый блин пошел комом». Он признал, что сделано не все, но также указал, что в 2019 году выполнены 26 задач из 38.

«Люди не почувствовали... Ну да, в чем-то... Я говорил, что они должны почувствовать, и действительно в чем-то не почувствовали. Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали на себе. Вот расселение аварийного жилья — мы сделали в разы больше, чем планировалось», — отметил Путин.

Это не берется с потолка и с неба, над этим надо работать, выделять соответствующие ресурсы, которые приходится отвлекать от решения других задач, отметил глава страны.

«Это же не берется из ниоткуда. Мы можем сказать, знаете, вот «не должно быть», и все, что ли? А кто это будет делать? Это люди делают», — резюмировал Путин.

О снижении смертности

В числе общих задач президент также назвал повышение продолжительности жизни россиян. По мнению главы государства, она постепенно растет, и это результат того, что заметно снизилась смертность.

В свою очередь, интервьюер заметил, что по 2019 году зафиксирована «солидная убыль населения». В ответ Путин отметил, что знает почти каждую цифру и речь идет о 260 тыс. человек.

«Это было понятно уже заранее. У нас, смотрите, какая ситуация. У нас количество школьников выросло и будет расти в ближайшие годы. Почему? Потому что в детородный возраст несколько лет назад, ну, лет семь — десять назад вступило достаточно многочисленное поколение людей. А сейчас в детородный возраст вступило незначительное количество людей в результате двух падений: в 43–44-м годах и в середине 90-х. Эти две линии схлопнулись вниз, яма получилась», — пояснил президент.

В настоящее время меньше людей, которые в детородном возрасте находятся, считает Путин, количество женщин от 20 до 29 лет сократилось на 4,5 млн человек.

О нацпроектах

Говоря о нацпроектах, глава государства заявил, что ему не нужна реакция «ура» на их реализацию.

«Мне нужно, чтоб страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом. <…> Нам нужно достичь результатов по широкому фронту, и здесь недостаточно осуществлять точечные проекты. Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе программы, так называемые госпрограммы, они не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят», — добавил Путин.

Разница между нацпроектом и госпрограммой заключается в определении конкретных задач, уровня ресурсов и объема дополнительных средств для реализации, а также ответственных лиц.

«Вот такого таргетирования никогда раньше не было. Есть определенные проблемы, связанные с тем, что у нас есть национальные цели и нацпроекты как инструмент достижения этих целей. Это, наверное, надо совместить, об этом некоторые коллеги говорят. Но это же все в ходе практической работы должно выстраиваться и оттачиваться. Мы же не можем просто так сидеть и смотреть, как вода утекает», — подчеркнул президент.

О госпрограммах Медведева

Кроме того, Путин добавил, что у Дмитрия Медведева во время его президентства не было национальных проектов, в том смысле, в котором они существуют в настоящее время.

«Тогда были госпрограммы. Повторяю еще раз, в чем отличие. Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению, непонятно было как. Сейчас мы, повторяю еще раз, поставили цели, ну, вот условно по демографии — достичь такого-то среднего возраста продолжительности жизни. <…> И по каждому вопросу персональная ответственность — вот что такое национальные проекты. Таких инструментов мы раньше не применяли», — указал президент.

Все нацпроекты находятся под постоянным контролем, отметил Путин, самый главный интегратор — продолжительность жизни.

«Он отражает все остальное. Снижение смертности должно быть и повышение продолжительности жизни. Кстати говоря, вот по этим вопросам — и по сердечно-сосудистым, и туберкулезу, на дорогах ДТП — количество снизилось значительно погибших, умерших, ушедших из жизни», — резюмировал глава государства.

О «скрепах» Кудрина

Говоря о скепсисе по поводу нацпроектов, Путин заявил, что он всегда был и всегда будет. По его мнению, в какой-то степени это играет положительную роль.

Комментируя слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что нацпроекты не станут «скрепой», президент назвал чиновника «большим молодцом».

«Когда он (Кудрин) был министром финансов, он выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтоб лишних денег из бюджета не тратить <…> Он по каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с (Германом) Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — пояснил глава государства.

Теперь Кудрин считает, что ресурсов достаточно и можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов и больше из нефтегазовых доходов отправить на, грубо говоря, на потребление, добавил Путин, его угол зрения изменился.

«Глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит. Ответственности нет прямой. И те люди, с которыми он работал, в известной степени его ученики, они как бы в недоумении», — подытожил президент.