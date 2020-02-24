Падение на треть: Зеленский теряет поддержку

На Украине снизился уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому, это следует из исследования социологической службы Центра Разумкова. Этот показатель у главы государства был самым высоким в сентябре 2019 года — тогда ему доверяли 79% граждан. Теперь же — в феврале 2020 года — политика поддерживают только 51,5% украинцев. Кроме того, рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» упал за месяц на 9%, до 36%.

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Не исключено, что именно из-за этого в середине нынешнего месяца Зеленский заявил, что в октябре этого года власти Украины планируют провести местные выборы по всей стране, в том числе «и в Крыму».

«Наше желание — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — сказал Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что «сделать это без элементарных политических условий, условий безопасности, нарушив конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, неприемлемо, особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных [Киеву] территориях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов».

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале задался вопросом, как конкретно Владимир Зеленский решил реализовать свое намерение. «А как Зеленский собирается это сделать, он не уточнил?» — написал Соловьев.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек посоветовал Киеву согласовать этот вопрос с Москвой, которая уже сама решит, разрешать ли проведение выборов в этом регионе или нет.

«Российская сторона не ограничивает другие государства в открытии избирательных участков на своей территории, и Украина в этом случае не исключение», — указал парламентарий.

Что касается политики Зеленского в плане идеологии, то глава государства попался в «ловушку», заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Как сообщает издание «Апостроф», нардеп осудил речь украинского лидера о Второй мировой войне.

«Зеленский <...> пытается убедить себя и окружающих в том, что советское руководство столь же виновно в начале войны, как и немецкое — а это один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан», — считает депутат.

По мнению Новинского, Зеленский повторяется вслед за экс-президентом Украины Петром Порошенко, причем «неумело». В частности, добавил он, спорными являются тезисы, что «победа над фашизмом ничего не дала Украине», а один тоталитарный режим «просто сменился другим».

Ранее стало известно, что Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака на пост главы офиса президента (ОП). Соответствующий указ опубликован 11 февраля на сайте главы государства. Соответственно, с поста руководителя ОП ушел Андрей Богдан, которого называли вторым по влиятельности человеком в стране.

Впрочем, Андрея Ермака украинские журналисты также называли одним из самых влиятельных людей Украины. При этом именно тема близости Андрея Богдана к президенту стала одной из главных, особенно в первые месяцы после первых кадровых назначений Зеленского.

Богдан всюду сопровождал главу государства, перебивал его, когда Зеленский отвечал на вопросы журналистов, или же подсказывал президенту, что сказать.

Основная проблема заключалась в том, что в 2014 году Андрей Богдан стал советником олигарха Игоря Коломойского, который на тот момент был назначен губернатором Днепропетровской области.

Тот факт, что столь близкой к президенту фигурой стал экс-юрист бизнесмена, которого называли покровителем Зеленского во время президентских выборов, многие трактовали как подтверждение влияния Игоря Коломойского на главу государства.

В прошлом месяце бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг — под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, создание закона о продаже украинской земли.