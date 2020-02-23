«Приятно слышать»: Трамп желает Украине и России примирения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет налаживания отношений между Россией и Украиной, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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Такое мнение Трамп выразил в ответ на вопрос журналистов о российско-украинских отношениях. «Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — отметил Трамп перед вылетом в Индию.

В ответ на эти слова главы Соединенных Штатов депутат Госдумы России Руслан Бальбек заявил, что Россия не ссорилась с Украиной, так как считала это соседнее государство братской страной. «Мы не подвергали оскорблениям ее народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — сказал он в комментарии телеканалу RT. Бальбек также подчеркнул, что хотел бы, чтобы стену между Киевом и Москвой «по кирпичикам разобрала» украинская сторона.

Парламентарий признался, что высказывание Дональда Трампа об отношениях России и Украины было «приятно слышать».

«Хочется верить, что позицию американского президента не станут подвергать жесткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются», — сказал Бальбек.

Вместе с тем депутат выразил надежду, что западные коллеги позволят Москве и Киеву самостоятельно «наладить процесс потепления» без вмешательства извне.

В сентябре прошлого года Дональд Трамп заметил, что отношения России и Украины заметно наладились за последние месяцы. По его мнению, стороны достигли на тот момент большого прогресса. Так, в начале сентября глава Белого дома поздравил российскую и украинскую стороны с прошедшим обменом удерживаемыми лицами.

«Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!» — написал президент США в Twitter.

7 сентября прошлого года Москва и Киев провели одновременный обмен ранее заключенными под стражу лицами по формуле «35 на 35». В частности, Украина передала России журналиста Кирилла Вышинского и свидетеля по делу о крушении малазийского боинга в Донбассе Владимира Цемаха. Российские представители, в свою очередь, обеспечили освобождение режиссера Олега Сенцова, а также 24 моряков.

Украинских военнослужащих задержали в ноябре 2018 года. Их обвиняли в нарушении государственной границы России у Керченского пролива. Тогда три судна Украины совершали опасные маневры в акватории Черного моря и не реагировали на предупреждения российских пограничников. В результате моряков задержали с применением оружия, а затем передали правоохранителям, которые возбудили уголовное дело.

Процесс обмена активизировался после того, как на Украине сменился глава государства.

Вместе с тем смена президента Украины поспособствовала и возобновлению встреч в «нормандском формате».

Так, 9 декабря прошлого года в Париже прошел саммит, в котором приняли участие глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. В рамках «нормандского формата» стороны обсуждали дальнейшие действия по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

По итогам переговоров участники встречи пришли к тому, что в дальнейшем основополагающим документом остаются минские соглашения. Вместе с тем Трехсторонней контактной группе предстоит определить до конца марта этого года три дополнительные участка разведения сил на линии соприкосновения. В то же время «нормандская четверка» призвала контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами (которые связаны с конфликтом) по принципу «всех на всех».

Кроме того, было решено, что последующий саммит должен пройти в течение четырех месяцев. На нем стороны намерены обсудить политические условия и условия безопасности, а также затронуть тему выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.