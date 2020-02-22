Предварительные результаты пятничных парламентских выборов в Иране показывают, что консерваторы забирают около 70% из 290 мест в парламенте, при этом умеренным достанется около 20%, а реформистами — всего 10%, сообщают иранские СМИ.

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Первые итоги в небольших городах и поселках появились в субботу утром. Тем не менее, окончательные данные по крупным городам, включая Тегеран, ожидаются через несколько дней.



Сообщения в социальных сетях говорят о крайне низкой явке избирателей на многих избирательных участках. По некоторой информации, из-за этого чиновники решили не объявлять региональную явку, а вместо этого дать лишь общие сведения по всей стране.

В то же время иранские СМИ вчера и сегодня транслировали видеозапись, на которой президент

Хасан Роухани утверждает, что пятничные выборы были «славным событием в истории страны». Он добавил, что избирательные участки по всей стране были подключены к интернету и что он был впечатлен избирательным «нервным центром» МВД.

На фотографиях в социальных сетях, однако, видно, что избирательные комиссии на ряде участков высыпают содержимое урн для голосования на пол и, похоже, пересчитывают их вручную.

Неофициальные результаты выборов, опубликованные в субботу, говорят, что

почти 1,9 млн человек приняли участие в пятничных выборах в Тегеране. Список 30 кандидатов из лагеря консерваторов, названный «коалицией единства революционных сил», также известной как «Славный Иран», одержал сокрушительную победу, пишет Fars.

Для Ирана прошедшие парламентские выборы — поворотный момент. И, что примечательно, во многом судьбу страны определил Запад. США, неосторожно вмешавшиеся в политические процессы республики, изменили расклад сил.

Традиционных политических партий в Иране нет, политики делятся на три лагеря — реформисты, консерваторы и умеренные.

Первые выступают за сближение с Западом и считаются наиболее либеральными, вторые — ярые сторонники верховного лидера Али Хаменеи, критикующие любое сотрудничество с Европой и США, а третьи являются представителями «золотой середины» между реформаторами и консерваторами.

За 290 мест в меджлисе боролись 7148 кандидатов, хотя изначально желающих попасть в парламент было в два раза больше. Совет стражей конституции отсеял больше половины кандидатов. По оценкам The Guardian, не прошли отбор 60% подавших документы, что стало самым высоким показателем дисквалификации со времен революции 1979 года.

Президент Ирана Хасан Роухани уточнил ранее, что

Совет стражей отсек только сторонников либерального курса.

Тут стоит заметить, что сам Роухани, возглавляющий лагерь умеренных сил, политическую битву за власть проиграл, и именно президентство Дональда Трампа станет символом этого проигрыша.

В следующем году истекает срок полномочий Роухани, баллотироваться он не сможет, однако курс, выбранный им и его сторонниками, потерпел крах.

Устранение противоречий с Западом, готовность к компромиссам и открытая политика Ирана стали ставками, сделанными реформистами и умеренными. Их альянс одержал победу на предыдущих парламентских выборах на фоне заключенного за год до этого Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Тогда казалось, что Тегеран, продемонстрировавший готовность к уступкам, откроет новую страницу в своей истории, освободившись от многолетних санкций.

Быстро ощутить на себе экономический прорыв иранцы не могли, однако Тегеран задышал свободнее — до тех пор, пока к власти в США не пришел Дональд Трамп, раскритиковавший СВПД.

8 мая 2018 года глава Белого дома объявил о выходе страны из соглашения и начал последовательно вводить новые санкции. Экономика Ирана снова оказалась под серьезной угрозой. Европа не смогла оградить Тегеран от разрушительных последствий, в результате Исламская Республика тоже вышла из ядерной сделки.

Действия США принесли свои плоды. По оценкам Всемирного банка, в прошлом году экономика Ирана уменьшилась почти на 9%, в этом году ожидается нулевой рост.

Иранцы, прочувствовавшие на себе влияние Вашингтона и удар по своему карману, вышли на улицы. В первый раз волна митингов прокатилась по стране из-за повышения цен на бензин. Власти отреагировали жестко — из-за полного отключения интернета количество убитых до сих пор неизвестно. По некоторым данным, погибли до полутора тысяч человек.

Во второй раз иранцы вышли протестовать после того, как Тегеран сбил украинский боинг — трагедия, случившаяся также в результате конфронтации между Ираном и США.

Убийство Вашингтоном генерала Касема Сулеймани превратило напряженные отношения между странами в открытую вражду. Иными словами,

происходящее во внешней политике Ирана похоронило перспективы реформистов, чей курс ориентирован на Запад. Ситуацией воспользовались консерваторы, подогревшие антизападные настроения иранцев в преддверии парламентских выборов.

Теперь следует ожидать от Ирана полной смены внешнеполитического направления. Стоит отметить, что меджлис определяет, в основном, внутреннюю повестку. Однако близость консерваторов к победе готовит почву и для президентских выборов, и для выбора преемника верховного лидера.

Если раньше казалось, что отношения Тегерана и Вашингтона не могут быть напряженнее, то со сменой политического вектора, вероятно, станет понятно, что может быть и хуже. Отвернется Иран и от Европы, которая не смогла защитить его в кризисный момент. Возможно, Исламская республика пойдет на сближением с Россией и Китаем. Конечно, стоит также ожидать и изменения расклада на Ближнем Востоке, где Тегеран имеет огромное влияние.