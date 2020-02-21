«Обман №7»: Трамп опроверг помощь Москвы в выборах-2020

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал фикцией информацию о том, что Россия уже начала вмешиваться в выборы президента США 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу государства.

Реклама

По данным NYT, сотрудники американских разведслужб предупредили о вмешательстве в будущие выборы палату представителей конгресса, подконтрольную демократам. Сведения об этом «предупреждении» подтвердили газете пять источников, ознакомленных с текстом доклада.

«Еще одна кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе, говорит о том, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от демократов, которые все еще не могут после двух недель подсчитать свои голоса в Айове. Обман №7!» — ответил на эту публикацию Трамп в Twitter.

В материале NYT указывается, что Москва стремится подорвать доверие к избирательной системе США в ходе этой предвыборной кампании, заявили в американской разведке. Вмешиваться Россия якобы будет как в праймериз Демократической партии — противников республиканца Трампа, так и в общий ход выборов.

Сейчас российские спецслужбы, убеждены их американские коллеги, пытаются принудить граждан США распространять дезинформацию и обходить механизмы социальных сетей, направленные на борьбу с fake news – поддельными новостями.

«Русские хакеры также планируют кибератаки, причем их замаскируют — чтобы они выглядели так, как будто исходят из Тегерана (столица Ирана)», — говорится в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал параноидальными заявления о «вмешательстве» России в выборы в США. По словам Пескова, количество таких сообщений будет расти по мере приближения выборов.

«Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп раскритиковал бывшего главу национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что он разрешил проводить такое мероприятие в конгрессе. Особенно президент США рассердился из-за присутствия на брифинге конгрессмена Адама Шиффа — именно он возглавлял обвинение в ходе процедуры импичмента Трампа.

В свою очередь, сторонники Трампа из Республиканской партии заявили, что Трамп активно противостоит России — в частности, именно он снабжал Украину оружием для войны на Донбассе и укрепляет НАТО. У России, считает конгрессмен Крис Стюарт, нет никаких оснований поддерживать Трампа.

Стоит отметить, что и демократы, и республиканцы потребовали у разведки предоставить доказательства своих слов.

Кроме того, сообщается, что накануне Трамп подписал указ об отставке бывшего шефа разведки Джозефа Магуайра, заменив его на посла США в Германии Ричарда Гренелла. Два источника заявили NYT, что совпадение увольнения Магуайра с брифингом — случайность.

На фоне происходящего бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что не удивлен появлению такой информации. Он подчеркнул, что знал «о таком вмешательстве» еще в годы нахождения на посту американского вице-президента.

«Я гарантирую вам, что они (российские власти. — «Газета.Ru») вовлечены в это», — заключил Байден.

Бывший вице-президент добавил, что готов поднять этот вопрос на встрече с представителями из России в случае победы на ноябрьских выборах президента США в 2020 году.

Первый этап отбора кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии — кокусы — прошел в Айове 3 февраля. У республиканцев голосование прошло стабильно и завершилось ожидаемой победой действующего президента Дональда Трампа, однако для демократов оно обернулось крупным скандалом.

Отчет о предварительных результатах среди кандидатов от Демократической партии появился ишь спустя сутки из-за «ошибки кодирования». Как отмечали организаторы, проблемы были связаны с мобильным приложением, которое было специально создано для подсчета голосов. После этого глава отделения партии в Айове Трой Прайс подал в отставку.

Позднее представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой. В сообщении сети говорилось, что владельцы аккаунтов связывались с различными политиками и СМИ, представляясь журналистами или активистами.