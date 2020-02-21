«Ночной президент»: почему россияне боятся ухода Путина

Вероятный уход Владимира Путина с поста президента России пугает жителей страны, говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Опасения россиян связаны с тем, что глава государства не собирается занимать эту должность после 2024 года, что усиливает дискуссии о сценарии предстоящего транзита власти в стране.

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Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад ЦПК. Страх его ухода «отчетливо выражен в сознании россиян».

Борьба за власть и конфликты

В числе основных страхов россиян эксперты выделяют обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности. Участники нескольких фокус-групп называют Путина гарантом стабильности в России, и указывают, что после его ухода в стране может установится «бардак и беспорядок».

«Единая Россия», партия власти, развалится, и все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться будут. Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом. Какой бы он [Путин] ни был хороший, плохой, вместо него я не представляю, кого можно было бы поставить», — приводятся в докладе заявления респондентов.

Кроме того, россияне опасаются, что в стране могут обостриться межнациональные конфликты, а также усилиться сепаратистские настроения. По мнению участников фокус-групп, стабильность на Кавказе, в частности, зависит от хороших личных отношений Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся. Если Путин уйдет, перестанут деньги туда поступать, и все», — говорят опрошенные.

Коррупция и угроза США

Страхи и риски россиян также связаны с возможным ростом коррупции в России после ухода Путина с поста президента. По мнению респондентов, без него «воровство» может увеличиться до невообразимых размеров. Участники фокус-групп видят Путина защитником России от внешних угроз, в том числе от давления США.

«Если бы не Путин, нас бы уже не было. Если Путин уходит, то Америка почувствует себя более свободной. Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть, она безумная», — уверен респондент.

При этом эксперты отмечают, что россияне также боятся ухудшения экономической ситуации в России, снижения обороноспособности страны и возможного гражданского конфликта. Участники исследования считают, что уход Путина может привести к «войне» со странами НАТО или олигархическому реваншу в России.

«Будут народные волнения, бунт населения. Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал», — утверждают опрошенные.

Вызов для Кремля

Предположения о том, что Путин не планирует уходить из власти, несколько смягчают страхи в создании граждан, считают эксперты ЦПК. К примеру, ряд респондентов уверены, что предложенные президентом поправки к Конституции могут помочь ему остаться у власти.

Кроме того, опрошенные считают, что Путин может покинуть пост президента, но все равно останется главным действующим лицом в политической системе России — станет «ночным президентом».

В докладе утверждается, что исследование указывает на важную политическую и психополитическую проблему для Кремля. По мнению экспертов, уход президента или его переход на новую должность должен сопровождаться «сильной компенсацией» для россиян.

«Придется создать для граждан такую смысловую рамку интерпретации решений власти, которая позволит им смириться с изменением роли Путина в политической системе и при этом сохранить доверие к системе в целом и к ее новым акторам и лидерам, то есть сохранить легитимность», — подчеркивается в докладе.

Эксперты уверены, что данный вопрос не столько кадров и продвижения, сколько идей и смыслов. Исследование проходило 29 января на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.