Жесткий контроль: Путин поставил задачи перед ФСБ

Президент России Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Об этом он сказал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Одним из безусловных приоритетов вашей работы остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», — заявил Путин.

Необходимо неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов, считает президент, в случае нарушения прав предпринимателей следует оперативно и по делу реагировать на эту информацию.

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ФСБ также должна наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты, продолжил Путин, но не мешая при этом самой работе по их реализации.

«Более активной должна стать и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами <…> В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов», — добавил глава государства.

Кроме того, Путин на заседании обратил внимание на ситуацию вокруг борьбы с терроризмом.

Президент выразил благодарность США за помощь в предотвращении «кровавых терактов» в новогодние праздники.

По его словам, информация ФБР помогла задержать двух сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Санкт-Петербурге в конце прошлого года.

«Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же», — сказал Путин.

Ресурсы международного банка данных по противодействию терроризму становятся все более востребованными, заметил глава государства, в 2019 году к нему подключились еще семь спецслужб иностранных стран и один специальной орган международной организации.

«Количество запросов — в основном, от зарубежных партнеров — выросло в 2,6 раза, примерно с 10 до 26 тыс. Такое информационное взаимодействие серьезно повышает эффективность глобальных антитеррористических усилий», — считает Путин.

ФСБ стоит и впредь наращивать активную, наступательную борьбу с террором, при содержательной, координирующей роли Национального антитеррористического комитета, уверен президент.

Говоря о борьбе с терроризмом, Путин отметил позитивную тенденцию и сокращение числа преступлений террористической направленности.

«(Общее число таких преступлений сократилось) с девяти в 2018 году до четырех в 2019, при этом предотвращено 57 преступлений, в 18-м году — 36», — указал глава государства.

Положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов, а также в пресечении каналов их поддержки, продолжил Путин, но борьба с терроризмом остается среди главных приоритетных задач ФСБ.

Президент поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что в непростой обстановке они смогли достойно выполнить поставленные задачи. «Надежная защита России и наших граждан от внутренних и внешних угроз всегда была и остается важнейшей государственной задачей», — подчеркнул Путин.

В числе важных задач для ФСБ президент назвал пресечение призывов к агрессии и любых проявлений национализма и религиозной вражды. По мнению Путина, вся система противодействия экстремизму должна стать более гибкой и опираться на поддержку общества.

«Работать с людьми необходимо разных поколений, в том числе, разумеется, и с молодежью», — считает глава государства и добавил, что стоит четко и ясно понимать разрушительную опасность радикальных идей для государственности и стабильного развития России.

Кроме того, Россия должна с опережением выстраивать свою защиту о киберугроз и обеспечивать безопасность развития технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций, добавил Путин.

«По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия, безусловно, будет только нарастать. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом с опережением строить свою работу по защите интересов России», — пояснил президент.

Особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных компаний, отметил Путин, необходимо расширять возможности государственной системы обнаружения кибератак.

Говоря о кибербезопасности, президент также напомнил об активности зарубежных спецслужб на территории России, которая не снижается.

«Ваша задача — действовать надежно, эффективно, как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для нашей страны», — резюмировал Путин.

В ходе заседания коллегии ФСБ, Путин поручил ведомству активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля на границе, так как они повышают эффективность пограничных органов.

»[Автоматические системы] делают более удобными и необременительными пограничные формальности для законопослушных граждан и наших зарубежных гостей», — отметил президент.

По итогам 2019 года протяженность участков государственной границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70%, а техническая оснащенность пограничников — до 80%. «Безусловно, это хороший результат», — констатировал Путин.

Кроме того, президент также напомнил о праздновании 75-летия Победы в нынешнем году и призвал ФСБ обеспечить безопасность мероприятия на самом высоком уровне.