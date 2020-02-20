«Все будет плохо»: Климкин боится, что Украину отдадут России

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании «реальной опасности» того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение «Ялта-2», и Украина окажется в сфере влияния Москвы.

Как он пояснил в интервью Ukrlife.tv, это произойдет, если Киев не будет «играть», «ангажировать своих друзей» и работать с западными лидерами общественной мысли и политиками.

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«Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире», — подчеркнул Климкин.

Президент России Владимир Путин ранее, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, выступил с предложением провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Он подчеркнул, что Москва намерена направить соответствующие послания лидерам «пятерки», «не откладывая в долгий ящик».

Как позже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициативу уже поддержали Китай и Франция. Ответов пока нет от США и Великобритании.

«Россия — это постоянный член Совета Безопасности [ООН], она не может постоянно блокировать продвижение этого совета. Я приветствую то, что президент Путин выдвинул идею саммита в формате P5 (пяти стран-постоянных членов СБ ООН) в этом году», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также призвал европейские страны наладить диалог с Россией, чтобы урегулировать замороженные конфликты и обсудить вопросы кибербезопасности.

«Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопасность, космос..., то есть эту архитектуру безопасности», — сказал Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он указал, что Европа «все меньше и меньше» говорит с Москвой, а тем временем «конфликты множатся, и у нас нет возможности их урегулировать».

При этом глава Франции признал, что перезапуск диалога с Россией займет время. «Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия», — отметил он.

Предложение Путина поддержали и в ООН. Как заявил РИА «Новости» заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, ООН приветствует любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями стран «пятерки» Совета Безопасности.

«ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами [Организации]. Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются», — подчеркнул Хак.

Как сообщил агентству 9 февраля посол России в США Анатолий Антонов, американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина.

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран «пятерки» и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи», — отметил Антонов.

Говоря о проблемах взаимодействия России и Соединенных Штатов в контексте международной проблематики, посол подчеркнул, что Москва готова в дальнейшем вести совместную работу с американскими партнерами. По его словам, это нужно, чтобы снизить напряженность в области международной безопасности и выйти на взаимоприемлемые договоренности по контролю над вооружениями и другим вопросам стратегической стабильности.

При этом Лондон еще в конце января отмечал, что пока не дал соглашения, потому что ждет дополнительных деталей о предложении президента России. Об этом писало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.