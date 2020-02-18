Нашли замену: Путин уволил Суркова с поста помощника

Владислав Сурков покидает госслужбу — Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания.

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На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в указе. При этом отсутствует приписка об увольнении в связи с переходом на другую работу, которая обычно означает новый пост в какой-либо госструктуре.

О предстоящей отставке чиновника еще месяц назад сообщал в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Причиной ухода Суркова с должности он назвал «смену курса на украинском направлении».

«Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — писал Чеснаков.

Политолог отметил, что позднее теперь уже экс-помощник президента сам расскажет о своем решении и мотивах.

Вопросами внутренней политики в Кремле Сурков занимался еще в ельцинские времена, а в администрации президента проработал целых 17 лет.

«Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему. В числе тех, кто помогал президенту Медведеву ее либерализовать», — говорил Сурков в интервью «Интерфаксу» в 2011 году.

Сурков «изобрел» концепцию «суверенной демократии», занимался вопросами социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, а также, по некоторым данным, во время Евромайдана на Украине выполнял функции спецпредставителя президента России. С начала войны Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса он стал уже официально отвечать за урегулирование ситуации — даже принимал участие в переговорах по минским соглашениям.

Теперь место Суркова на украинском направлении займет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, ставший помощником президента России после смены правительства в январе.

Козак не новичок в этой теме. Так, он участвовал в урегулировании ситуации в Донбассе и был представителем российской стороны в процессе сентябрьского обмена заключенными по формуле «35 на 35», а также занимался переговорами с Киевом по вопросам транзита газа.

При этом, как сообщили в Кремле 11 февраля, полномочия Козака будут связаны не только с этим направлением. Он займется также вопросами участия России в различных интеграционных процессах.

«У России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует, и весьма успешно», — рассказал Дмитрий Песков.

Западная пресса уже писала, что Козак как переговорщик «составит конкуренцию» Суркову. При этом на Украине считают, что он может быть больше настроен на диалог.

Андрей Ермак, ставший недавно главой офиса президента Украины, а до этого занимавший пост помощника главы страны и участвовавший в переговорах с Россией, придерживается именно такого мнения.

«Я с ним встречался. [От Суркова] отличается. Мне кажется, он больше настроен на диалог», — сказал политик в эфире канала «Украина 24» .

По его словам, после первого разговора президентов Зеленского и Путина касательно обмена заключенными были обозначены два человека, которые координировали деятельность со стороны России и Украины. И от Москвы этим человеком был именно Козак.