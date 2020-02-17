Заявка на изменения: Госдума продлила прием поправок к Конституции

Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«До второго [марта] мы принимаем поправки и параллельно их изучаем, а со второго до десятого есть еще дополнительное время для того, чтобы вновь с экспертами, юристами обсудить поступившие поправки, и уже десятого не исключено, что мы можем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении»,

— цитирует ТАСС слова председателя Госдумы.

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Изначально крайним сроком для представления поправок ко второму чтению законопроекта по изменению Конституции было установлено 14 февраля, но комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал продлить это время.

Как говорил председатель комитета Павел Крашенинников, это решение было принято после встречи главы государства Владимира Путина с рабочей группой по поправкам к основному закону страны.

В профильный комитет Думы уже поступило около 220 предложений к президентскому законопроекту, отмечал Крашенинников, также более 500 инициатив находится на рассмотрении рабочей группы.

На большое количество инициатив по изменению основного закона страны обратил внимание и Владимир Путин, в связи с чем предложил «немножко отложить» второе чтение законопроекта.

«Нас ничего не регламентирует, мы никуда не спешим, но и затягивать не нужно бесконечно, понимаете, чтобы это не носило перманентного характера, непрекращающегося», — сказал президент на встрече с рабочей группой.

Спешить не стоит, «все должно быть основательно», подчеркивал Путин, необходимо сверять «каждую букву и запятую» при внесении поправок в Конституцию.

Предложений по внесению изменений в основной закон страны поступило немало, однако не все они попадут в президентский законопроект. Глава государства указывал, что инициативы, которые не помещаются в Конституцию, стоит учесть и включить в отдельные кейсы.

«Одну группу направить в Государственную думу и Совет Федерации, вторую группу — в регионы и муниципалитеты. И в правительство, безусловно, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения общественных организаций, чтобы учесть в работе для принятия подзаконных актов», — резюмировал Путин.

Ключевые предложения по изменению основного закона страны были также озвучены на встрече президента с рабочей группой. Так, ряд парламентариев настаивает на изменении преамбулы Конституции. В частности, сенатор Алексей Пушков предложил прописать в ней статус России как державы-победительницы во Второй Мировой войне, а депутат Ярослав Нилов выступил за закрепление в преамбуле миротворческой роли РФ в мире.

Кроме того, участники рабочей группы предлагали повысить статус национальной культуры до конституционного уровня, уточнить норму о назначении генпрокурора и глав силовых структур, закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России, а также ядерный статус страны.

Тем не менее, пока это лишь предложения, и неизвестно, какие из них попадут в президентский законопроект по поправкам к основному закону страны. При этом изменения будут приняты только после общероссийского голосования.

Официальная дата голосования еще не определена, по данным СМИ, оно может состояться в апреле или в мае.

По указу Путина, его организацией занимается ЦИК, а объем бюджетных средств на голосование будет не меньше, чем на выборы президента в 2018 году. Они обошлись в 14 млрд 259 млн руб. из предусмотренных почти 17,7 млрд руб..

С точки зрения президента, общероссийское голосование позволит россиянам стать авторами поправок к Конституции.

«Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит <…> Люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения», — говорил Путин.