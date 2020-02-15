«Два сценария»: Макрон придумал, что делать с Россией

Европейским странам необходимо наладить диалог с Россией, чтобы урегулировать замороженные конфликты, а также обсудить вопросы кибербезопасности, уверен французский президент Эммануэль Макрон.

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«Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопасность, космос..., то есть эту архитектуру безопасности», — сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон обратил внимание, что Европа «все меньше и меньше» говорит с российской стороной, в то время как «конфликты множатся, и у нас нет возможности их урегулировать». Вместе с тем, он отметил, что перезапуск диалога с Россией займет время. «Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия», — считает глава республики.

В контексте налаживания диалога Европы и России Эммануэль Макрон затронул и тему санкций. Он заявил, что ограничительные меры, которые были введены европейскими странами против России, не принесли ничего хорошего ни самим европейцам, ни россиянам.

«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — сказал он.

Глава Франции добавил, что среди накопившихся неразрешенных конфликтов России и Европы есть вопросы в области кибербезопасности и недоверии. Макрон подчеркнул, что примененные ограничительные меры ничего не изменили в России.

Во время своего выступления французский лидер также предложил два пути, по которым европейские представители могут пойти в отношениях с РФ. Первый вариант развития событий предполагает жесткую позицию Европы, которая может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Но Макрон выразил мнение, что такой сценарий не является оптимальным. «Действительно ли мы этого хотим?» — задался он вопросом.

Второй вариант президент Франции расценил как наиболее благоприятный. Согласно этому пути, Европа могла бы пойти на расширение стратегического диалога с Россией. Но при этом, отметил он, она должна придерживаться своих ценностей и сохранять влияние. Этот вариант наиболее благоприятен, по мнению Макрона, потому, что Россия является важным соседом Европы и потенциальным партнером в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в том числе на Ближнем Востоке.

Вместе с тем он отметил, что развитие диалога с европейскими странами выгодно и самой России. Так, по мнению французского лидера, Москва навряд ли сможет в течение десятилетий поддерживать рост военной силы на прежнем уровне. В то же время, уверен Макрон, сотрудничество с Китаем может привести к зависимости от Пекина. В этом контексте европейское партнерство выглядит наиболее оптимальным сценарием. «Мы должны открыть для России эту стратегическую возможность», — заявил Макрон.

В то же время он обратил внимание на географическое положение Европы и России, которое располагает страны к партнерству.

«Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны. Нам необходимы отношения доверия», — полагает президент Франции. Он обратил внимание, что «выступает ни за, ни против России». «Я за Европу», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Вместе с тем он напомнил присутствующим на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, «и с ней необходим диалог». При этом он сказал, что «президент России Владимир Путин предложил провести встречу лидеров стран большой пятерки [постоянных членов Совбеза]». «Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов. Многое можно изменить, если есть воля», — считает республиканский лидер.

В качестве примера того, что без России нельзя решить многие вопросы, он напомнил про внутриукраинский конфликт, который невозможно урегулировать без участия российской стороны. «Однако на протяжении практически трех лет [до 9 декабря 2019 года] у нас не было встреч в «нормандском формате», — заметил он.