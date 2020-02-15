«Два сценария»: Макрон придумал, что делать с Россией

Макрон описал два сценария отношений Европы и России

Президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание, что европейцам необходимо налаживать диалог с российской стороной, чтобы можно было решить конфликты или вопросы безопасности. Он также обратил внимание, что санкции, наложенные Европой на Россию, не принесли ничего позитивного ни одной из сторон этих ограничительных мер.

Европейским странам необходимо наладить диалог с Россией, чтобы урегулировать замороженные конфликты, а также обсудить вопросы кибербезопасности, уверен французский президент Эммануэль Макрон.

«Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопасность, космос..., то есть эту архитектуру безопасности», — сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон обратил внимание, что Европа «все меньше и меньше» говорит с российской стороной, в то время как «конфликты множатся, и у нас нет возможности их урегулировать». Вместе с тем, он отметил, что перезапуск диалога с Россией займет время. «Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия», — считает глава республики.

В контексте налаживания диалога Европы и России Эммануэль Макрон затронул и тему санкций. Он заявил, что ограничительные меры, которые были введены европейскими странами против России, не принесли ничего хорошего ни самим европейцам, ни россиянам.

«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — сказал он.

Глава Франции добавил, что среди накопившихся неразрешенных конфликтов России и Европы есть вопросы в области кибербезопасности и недоверии. Макрон подчеркнул, что примененные ограничительные меры ничего не изменили в России.

Во время своего выступления французский лидер также предложил два пути, по которым европейские представители могут пойти в отношениях с РФ. Первый вариант развития событий предполагает жесткую позицию Европы, которая может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Но Макрон выразил мнение, что такой сценарий не является оптимальным. «Действительно ли мы этого хотим?» — задался он вопросом.

Второй вариант президент Франции расценил как наиболее благоприятный. Согласно этому пути, Европа могла бы пойти на расширение стратегического диалога с Россией. Но при этом, отметил он, она должна придерживаться своих ценностей и сохранять влияние. Этот вариант наиболее благоприятен, по мнению Макрона, потому, что Россия является важным соседом Европы и потенциальным партнером в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в том числе на Ближнем Востоке.

Вместе с тем он отметил, что развитие диалога с европейскими странами выгодно и самой России. Так, по мнению французского лидера, Москва навряд ли сможет в течение десятилетий поддерживать рост военной силы на прежнем уровне. В то же время, уверен Макрон, сотрудничество с Китаем может привести к зависимости от Пекина. В этом контексте европейское партнерство выглядит наиболее оптимальным сценарием. «Мы должны открыть для России эту стратегическую возможность», — заявил Макрон.

В то же время он обратил внимание на географическое положение Европы и России, которое располагает страны к партнерству.

«Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны. Нам необходимы отношения доверия», — полагает президент Франции. Он обратил внимание, что «выступает ни за, ни против России». «Я за Европу», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Вместе с тем он напомнил присутствующим на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, «и с ней необходим диалог». При этом он сказал, что «президент России Владимир Путин предложил провести встречу лидеров стран большой пятерки [постоянных членов Совбеза]». «Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов. Многое можно изменить, если есть воля», — считает республиканский лидер.

В качестве примера того, что без России нельзя решить многие вопросы, он напомнил про внутриукраинский конфликт, который невозможно урегулировать без участия российской стороны. «Однако на протяжении практически трех лет [до 9 декабря 2019 года] у нас не было встреч в «нормандском формате», — заметил он.