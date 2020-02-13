«Как люди скажут, так и будет»: Путин об изменениях в Конституцию

Необходимость соцгарантий

«Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе — не только в Конституции, в основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто — не было такого распространения интернета, еще много всего не было...

Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать», — указал Путин.

В настоящее время у российский властей есть такая возможность, уверен глава государства, экономика позволяет финансировать инициативы подобного рода — «если можем, значит должны это сделать».

Реклама

Переписывание истории

«Попытки переписать историю вредны и, конечно, имеют определенный подтекст, они рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день, это очевидный факт <…> Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где — это нужно просто подумать», — заявил Путин.

Президент поддержал идею о включении в Конституцию статуса России как державы-победительницы во Второй мировой войне,

а также добавил, что немцы планировали практически полностью уничтожить жителей СССР и нынешнее поколение не должно забывать об этом.

Отчуждение территорий

«У нас переговоры, тем не менее, проходят, с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится», — отметил Путин, говоря о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий России и даже обсуждения этих вопросов.

По мнению президента, данную инициативу следует проработать юристам, они должны сформулировать это предложение «должным образом».

Ядерный статус — не вечен

«Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли отмечать в Конституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня. Вопрос в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда.

Это может быть не обязательно ядерное, это может быть оружие на новофизических принципах <…> Поэтому ядерный статус — это невечное», — обратил внимание Путин.

Некоторые эксперты за рубежом работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей, продолжил президент, Россия должна быть на шаг впереди по оборонному потенциалу — «не уверен, что это стоит писать в Конституции».

«Родитель 1» и «родитель 2»

«Что касается «родителя номер 1 и родителя номер 2», я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет «папа» и «мама», — подчеркнул Путин.

Президент поддержал идею зафиксировать в Конституции наделение правительства полномочиями по поддержке семей, но призвал подумать над окончательными формулировками.

Голосование в выходной день

«Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу. В рабочий день — это правильно, объявив его выходным», — отметил Путин.

Выходной день для общероссийского голосования по поправкам к Конституции не стоит вытаскивать из каких-нибудь праздников, считает президент, необходимо обратить особое внимание правительства на данный вопрос.

Закон после плебисцита

«Для меня важно не как, там, в каких статьях, что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной», — уточнил Путин.

Технические моменты в этом вопросе не столь важны, пояснил глава государства, главное, чтобы россияне зафиксировали свое авторство — «как люди скажут, так и будет».

Если народ выступит против, то поправки в Конституцию вноситься не будут.

Выверить каждое слово

«Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно... не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции», — заявил Путин на встрече с рабочей группой.

В работе над поправками к основному закону России необходимо ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени и сегодняшнего дня, считает президент. Путин напомнил, что уже поступило свыше 500 проектов поправок в конституцию и это серьезный вызов.

Не затягивать с поправками

«Мы никуда не спешим [с поправками к Конституции], поэтому второе чтение [в Госдуме] можно немножко отложить попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно, чтобы это не носило как перманентный характер, непрекращающийся», — считает Путин.

Самое главное, чтобы жители России приняли прямое участие в процедуре принятия поправок к основному закону, продолжил российский лидер, несмотря на относительно простую процедуру принятия закона о поправках к Конституции.