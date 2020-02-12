«Турция полна решимости»: Эрдоган пригрозил Сирии и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Выступая в турецком парламенте 12 февраля, он заявил, что атаки российских и сирийских военных якобы более не направлены на террористов.

«Большинство нападений, осуществляемых режимом [президента Сирии Башара Асада] и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию», — уверен Эрдоган.

Анкара не собирается мириться с дальнейшими нарушениями режима прекращения огня в сирийской провинции, продолжил турецкий лидер, угрожая, что теперь атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже «не сможет свободно действовать».

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Кроме того, Эрдоган отметил, что в результате двух обстрелов со стороны сирийских сил погибли 14 турецких военных, а более 40 солдат получили ранения.

«Турция полна решимости вытеснить войска режима [президента Сирии Башара Асада] за пределы идлибской зоны деэскалации, за пределы наших наблюдательных постов, до конца февраля», — указал президент Турции.

Анкара готова применить для этого «любую необходимую силу», утверждает Эрдоган, а также будет наносить удары по армии САР даже за пределами территорий, оговоренных в сочинском меморандуме, в случае очередного нападения.

«Мы ждали, что обещания, данные нам, будут выполнены, однако этого не произошло, никто не выполняет соглашения <…> Наша гуманитарная обязанность — поддержать борьбу мирного сирийского народа за выживание, особенно в Идлибе», — подчеркнул Эрдоган.

Ситуация в Идлибе обострилась в конце января, когда военные силы сирийского президента Башара Асада начали наступление на позиции незаконных вооруженных формирований в регионе. Правительственным войскам удалось вернуть контроль над 50% территории провинции и освободить десятки населенных пунктов от контроля террористов.

Однако военная операция проходит не слишком гладко и 3 февраля под обстрел армии Сирии несколько раз попали силы Турции, о чем, собственно, и говорил Эрдоган. Как отмечали в Минобороны России, Анкара не предупредила о перемещениях своих сил, поэтому попала под обстрел вместе с силами террористов. При этом в Турции утверждают, что предоставили всю необходимую информацию.

Анкара не оставила действия армии Сирии без ответа, с 3 февраля турецкие военные поразили более 160 целей в Идлибе. В результате ударов погибли по меньшей мере 50 сирийский солдат, а также были уничтожены три танка и вертолет.

Кроме того, Турция решила усилить свой контингент в регионе, направив дополнительные силы спецназа к своим наблюдательным пунктам в Идлибе.

Российская сторона не раз указывала, что вина за дестабилизацию ситуации в регионе лежит на террористах, которые усилили свои атаки с начала 2020 года. Согласованный Россией и Турцией режим прекращения огня в Идлибе также не смог изменить ситуацию в лучшую сторону. По последним данным, с января по февраль в регионе произошло более тысячи нападений со стороны террористов, в результате которых погибли по меньшей мере 150 мирных жителей.

Тем не менее, Турция считает, что ответственность за гибель гражданского населения лежит именно на Дамаске. Кроме того, в Анкаре уверены, что Москва нарушает свои обязательства по урегулированию ситуации в Идлибе — Россия последовательно опровергает все обвинения со стороны Турции.

Ухудшение ситуации в сирийской провинции стало одной из основных тем нескольких телефонных разговоров между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Последний раз лидеры общались 12 февраля, в ходе беседы стороны подчеркнули важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая сочинский меморандум.

Несмотря на это, турецкий лидер уже пообещал начать военную операцию в Идлибе, если мирные граждане продолжат «страдать от атак» сирийской армии.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, таким образом Эрдоган пытается оправдать турецкую агрессию в Сирии.

«Турки уже нарушают договоренности по Сирии, поэтому стараются это прикрыть. Более того, есть подозрения, что в эту кампанию также втянуты США. Провокации против турецких военных организовывали солдаты в форме сирийской армии, вероятно, это были курды, связанные с Вашингтоном», — отметил эксперт.

США рассчитывают разрушить наметившиеся российско-турецкое сотрудничество, продолжил Надеин-Раевский, что, по сути, наиболее опасная тенденция.

«В Идлибе у турков интерес один — захватить побольше территорий и создать там мини-государство, чтобы впоследствии их присоединить к себе. Поэтому ничего хорошего ждать не приходится. Насколько России удастся разрешить ситуацию в регионе, пока неизвестно, но турки уже обратились за помощью к НАТО и получили от них моральную поддержку», — резюмировал эксперт.