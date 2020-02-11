На новом посту: Козак займется Украиной

Отношениями России и Украины на своем новом посту заместителя главы администрации президента РФ займется Дмитрий Козак, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами»,

— цитирует ТАСС Пескова. При этом он добавил, что «точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы».

Песков также обратил внимание, что полномочия Козака будут связаны не только с этим направлением. По словам представителя Кремля, Козак займется также вопросами участия России в различных интеграционных процессах. «У России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует, и весьма успешно», — так ответил Песков на вопрос, о какой именно интеграции идет речь, добавив, что имел ввиду не российско-украинские отношения.

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Ранее взаимоотношением и налаживанием контактов России и Украины занимался, в частности, помощник главы России Владислав Сурков. Но в конце января стало известно, что он уходит в отставку. Об этом сообщил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков решил уйти с государственной службы из-за смены курса на украинском направлении. Тем не менее, пока его прошение об отставке не подписано.

«Нет, мы же не объявляли об этом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Вместе с тем он еще раз подтвердил, что теперь куратором российско-украинских отношений будет Козак.

Что касается смены курса на украинском направлении, из-за которого якобы ушел Сурков, пресс-секретарь российского президента ранее говорил в комментарии РИА «Новости», что это заявление не соответствует действительности.

«Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с агентством в конце января, отметив также, что Владимир Путин не подписывал никаких указов об отставке должностных лиц.

Ранее Дмитрий Козак занимал должность вице-премьера, 24 января этого года он стал заместителем руководителя администрации президента. На посту вице-премьера он курировал ТЭК и промышленность. Кроме того, он занимался вопросами урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. О том, что он будет заниматься украинским направлением и вопросами ЕврАзЭС ранее говорили источники принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Козак является его визави в процессе переговоров Киева с Москвой.

В том числе он имел ввиду обмен удерживаемыми лицами. Он отметил, что положительные результаты в договоренностях по первому обмену заключенными и удерживаемыми лицами были достигнуты в том числе благодаря «конструктивному общению» с Козаком.

В интервью программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24» Андрей Ермак выразил мнение, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, нежели Сурков. «Я с ним встречался. [От Суркова] отличается. Мне кажется, он больше настроен на диалог», — обратил внимание помощник Владимира Зеленского.

В частности, он рассказал, в какой ситуации им приходилось контактировать с Козаком. «После первого разговора президентов Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность об обмене нашими моряками, возвращении наших моряков и взаимном освобождении, были обозначены два человека, которые со стороны России и Украины координировали свою деятельность. Со стороны России был Дмитрий Козак, со стороны Украины — я», — рассказал Ермак.

В сентябре 2019 года обмен по формуле «35 на 35» с российской стороны курировал именно Козак, занимавший тогда должность вице-премьера. Ермак, в свою очередь, отметил продуктивность их взаимоотношений в этом процессе. «По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось то, что произошло [освобождение удерживаемых лиц]», — сказал помощник украинского лидера о диалоге с российским политиком.