«Верните мне молодость!» Валенса о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну. Польша называет этот период времени «советской оккупацией».

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По словам Валенсы, если действительно посчитать, какой ущерб и какие плюсы привнесла каждая из сторон, то в итоге получится паритет. При этом политик указал на бессмысленность таких требований и призвал Москву и Варшаву улучшать отношения, сообщает «Собеседник».

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Да и если мы все рассчитаем мудро, то будет один к одному. Надо идти вперед — это важно», — подчеркнул бывший польский лидер.

Несколько дней назад глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о выигранном его страной «историческом споре» с Россией. С таким заявлением он выступил в своем интервью польскому агентству РАР. По мнению министра, после этой «победы» странам предстоит нормализовать отношения.

«Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось. Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря ни на что, мы соседи, в конце концов», — сказал Чапутович.

Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала эти слова.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала Захарова в понедельник в Facebook.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова Яцека Чапутовича о победе Польши в «историческом споре с Россией». Об этом член сенатор написал на своей странице в Twitter.

Россия является страной-победительницей во Второй мировой войне с точки зрения международного права, заявил Пушков. Он подчеркнул, что Польша ничего не изменила в данном факте и «миф» о ее победе в споре с Россией есть «только в головах варшавских политиков».

Также сенатор заявил, что нормализация отношений между странами невозможна на фоне жесткой риторики Польши и требования компенсаций.

Идея Варшавы о компенсации от России за якобы урон, причиненный в ходе Второй мировой войны советскими войсками, является абсурдной — так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на соответствующее заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского.

По словам российского парламентария, эта тема поднимается Варшавой как будто в рамках исторических споров, но на самом деле относится к политическому негативу Польши в отношении России и показывает совершенно антироссийскую позицию польских властей.

«Если мы посмотрим, какое количество советских солдат погибло при освобождении Польши от фашистских захватчиков, станет ясно, насколько циничными являются такие заявления и кто на самом деле и от кого выплат имеет права требовать», — добавил депутат.

Замглавы МИД Польши в интервью Radio Zet настоял на безоговорочном праве Варшавы на компенсации от России. Он обвинил СССР в «военных преступлениях и причастности к смерти до миллиона граждан Польши».

Захарова назвала шаромыжничеством слова Яблонского. Пушков же заметил, что только Польша признает это якобы право на выплаты от России, так как это «польская фантазия» и она не связана с международным правом.

«Никто в мире больше этого «права» не признает», — добавил он.

Он считает, что Польша ничего не получит от России. Ее шансы на репарации «ниже нуля».

Примечательно, что лидер правящей польской партии PiS Ярослав Качиньский также выразил скепсис в отношении возможности получения какой-либо выплаты от Москвы.

«Ситуации с Германией и Россией несопоставимы! В Берлине существует демократически избранное правительство, где действуют закон и мораль. Этого нельзя сказать о России. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва выполняет свои обязанности. Единственное, что я могу сказать точно: у наших претензий нет срока годности!» — указал польский политик.

Что касается компенсации от Берлина, то Варшава еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.