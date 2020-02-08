Низшая точка: посол США об отношениях с Москвой

Посол США в России Джон Салливан признал деградацию отношений Москвы и Вашингтона до низшей точки со времени окончания холодной войны, то есть – за последние 30 лет, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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При этом дипломат указал на необходимость поддерживать обоюдные контакты и улучшать положение дел, несмотря на принципиальные разногласия властей двух стране по ряду важных вопросов — такое поручение ему дал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», — подчеркнул сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Тремя днями ранее Салливан в Кремле вручил президенту России Владимиру Путину верительную грамоту. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее пожелал новому послу успешной работы и выразил надежду на продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США.

Рябков отметил в беседе с журналистами, что у Москвы «реалистичные» ожидания в связи с приездом Салливана. Он при этом выразил надежду, что общение с новым послом позволит «медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня».

В отличие от своего предшественника — бывшего губернатора Юты и экс-посла США в КНР Джона Хантстмана, Салливан до отправки в Россию работал заместителем главы Госдепартамента. В 2018 году он даже на месяц возглавил ведомство — пока госсекретарем не был утвержден Майк Помпео.

В области международных отношений Салливан трудится лишь с 2010 года — до того момента он работал на различных должностях в министерстве юстиции, минобороны и минторге.

В начале карьеры на дипломатическом поприще Джон Салливан возглавлял специальный правительственный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака. Стоит отметить, что в соседнем Иране в 1970-е годы послом работал его дядя Уильям Салливан.

Салливан не раз делал критические высказывания в адрес России. Например, говоря о бюджете госдепартамента США на 2020 год, в котором на борьбу с «российской угрозой» заложено более полумиллиарда долларов, он назвал влияние России в Европе, Евразии и Центральной Азии «злонамеренным».

До назначения Помпео — в 2018 году — исполнявший обязанности главы госдепа США Салливан обвинил власти Чечни в отказе расследовать нарушения прав человека и ущемление прав сексуальных меньшинств в регионе. Такой пунт содержался в официальном ежегодном докладе госдепартамента по правам человека в мире. В итоге глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Салливана посетить республику.

Салливан в середине прошлого месяца обозначил несколько приоритетов во взаимодействии с Россией. Среди них — сотрудничество в Арктике, денуклеаризация Корейского полуострова, ситуация в Афганистане, а также исследование космоса.

Еще в прошлом году комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России заявляла, что планирует обсуждать попытки США повлиять на выборы в РФ уже с новым американским послом — об этом сообщал глава комиссии Василий Пискарев.

«Я думаю, будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как будут формироваться отношения», — сказал Пискарев, возглавляющий также комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.

Пискарев отметил, что у комиссии есть подтверждение независимых экспертов-лингвистов, включая зарубежных, о том, что публикация в Twitter посольства США о массовых беспорядках в Москве «имела скрытый смысл агитации на участие в неразрешенном митинге, демонстрации и шествии».

«У нас есть подтверждение нашей позиции, что имело место вмешательство, мы об этом говорили и будем говорить», — отметил российский парламентарий.