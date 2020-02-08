Ослабить США: зачем Лавров ездил в Латинскую Америку

Куба

Первой остановкой Лаврова стала Куба, министр посетил город Сантьяго-де-Куба. Его короткий визит длился всего несколько часов. За это время глава МИД России встретился со своим коллегой Бруно Родригесом и посетил могилу Фиделя Кастро на кладбище Святой Ифигении.

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Свой визит на Остров Свободы Сергей Лавров совершил в условиях усилившегося давления со стороны США. В конце октября Госдепартамент официально запретил американским авиакомпаниям летать в кубинские города. Единственным исключением стала Гавана.

По итогам переговоров Лавров и Родригес объявили о приверженности договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи президентов в прошлом году. Речь идет о совершенствовании механизмов экономического сотрудничества России и Кубы в условиях санкций США. Стороны также отметили, что все вопросы будут предметно рассмотрены на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве.

«Особенно это касается шагов, которые должны быть согласованы для практического воплощения программы по сотрудничеству в сфере топливно-энергетического комплекса», — указывал Лавров.

В свою очередь, Родригес добавил, что Москва и Гавана удовлетворены уровнем двусторонних обменов и намерены продолжить совместную работу в различных сферах.

«Мы признаем и восхищаемся ролью, которую играет Россия по защите международного мира, права и безопасности. Это также важный год, так как мы отмечаем важную годовщину наших двусторонних отношений», — подчеркнул глава МИД Кубы.

В ходе своего визита Лавров также напомнил о скором визите кубинского президента Мигеля Диас-Канеля в Москву по случаю празднования 75-летия победы во Второй мировой войне и 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

К слову, это уже второй визит главы МИД России на Кубу за последние полгода. В прошлый раз Лавров прибыл в Гавану на фоне введения ограничений против республики со стороны США. В настоящее время ситуация ухудшилась — Вашингтон ограничил число авиарейсов на Кубу, а также ввел новые санкции против страны.

«Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за «удушением» кубинской экономики США сознательно нарушают права человека — ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане», — сказал Лавров в интервью Prensa Latina.

С помощью ограничительных мер США пытаются переформатировать латиноамериканский регион под свои геополитические интересы, резюмировал глава МИД России, но они не смогут «сломить волю» кубинского народа.

Мексика

Следующей остановкой для российского министра стала Мексика. В рамках визита Лавров встретился со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом. Также планировались небольшие переговоры с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, но в итоге они не состоялись.

Лавров посетил латиноамериканскую страну в юбилейный год — в декабре исполняется 130 лет с момента установления дипломатические отношения между Россией и Мексикой. В настоящее время отношения сторон развиваются достаточно активно. Российский министр посетил Мексику уже в третий раз, до этого он приезжал в страну в 2005 и 2010 годах.

Лавров и Эбрард во время переговоров обсудили сотрудничество между странами и двустороннюю торговлю. Глава МИД Мексики назвал встречу с российским коллегой «невероятной», а в пресс-службе ведомства указали на интерес сторон к развитию связей.

В ходе встречи министры поговорили о возможном введении безвизового режима между Россией и Мексикой, открытии новых российских консульств, взаимодействии в культурной сфере и международных организациях.

По итогам встречи Лавров отметил, что Россия не видит препятствий для консенсусного избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН, так как ее кандидатура была одобрена группой латиноамериканских и карибских государств.

«Мексика имеет безупречную репутацию в том, что касается подходов к международным проблемам и в сфере стратегической стабильности, и в сфере нераспространения ядерного оружия, и, самое главное, в сфере уважения основополагающих принципов Устава ООН», — указал министр.

Лавров также добавил, что

Мексика поддерживает многие инициативы России в ООН. В частности, о недопустимости героизации нацизма, контроле над вооружениями и нераспространении оружия.

К слову, в ходе пресс-конференции глава МИД России сделал особый акцент на действиях США в Латинской Америке и влиянии Вашингтона на обстановку в мире. По мнению Лаврова, США «науськивают» своих собеседников против России и Китая.

«Это не те методы, которыми можно завоевывать авторитет. Авторитет завоевывается силой примера, силой убеждения, а не грубым шантажом, диктатом и санкциями», — считает Лавров.

При этом США уверены, что могут сами присутствовать в любом регионе, продолжил глава МИД России, а вот в Западном полушарии «присутствовать могут только они».

Лавров напомнил о словах экс-советника президента США Джона Болтона, который призывал Россию и Китай не вмешиваться в дела стран Западного полушария.

«Должна [в этой ситуации] каким-то образом сработать инстинктивная гордость стран региона за свою независимость, за те успехи, которые были достигнуты. <…> Россия в Латинской Америке или в любом другом регионе мира никогда не дружит ни с кем против кого-то», — резюмировал министр.

США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил глава МИД России, но «на такой позиции далеко не уедешь».

Венесуэла

Лавров завершил свое трехдневное турне в Венесуэле, где встретился с исполнительным вице-президентом Дельси Родригес, главой внешнеполитического ведомства Хорхе Арреасой, а также лидером страны Николасом Мадуро.

Арреаса по-русски поблагодарил своего российского коллегу Сергея Лаврова за его визит в Боливарианскую Республику.«Большое спасибо», — написал в пятницу глава венесуэльской дипломатии на своей странице в Twitter. Арреаса отметил, что во время переговоров с Лавровым дипломаты «подробно рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство и координацию действий по защите многополярного мира и Устава ООН».

Очевидно, Каракас не случайно стал последней остановкой для министра. Так как Куба и Мексика входят в число стран, которые — так же как и Россия — поддерживают легитимного венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Москва отказывается признавать главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который год назад объявил себя временным президентом Венесуэлы. В Кремле не раз высказывались в поддержку Мадуро, и в целом Россия активно взаимодействует с Венесуэлой. Кроме того, президент республики не раз посещал Москву, его последний визит состоялся в сентябре прошлого года.

С Мадуро активно борются США, Колумбия и ряд европейских стран. Вашингтон постепенно усиливает экономическое давление на Венесуэлу для свержения президента. Тем не менее Мадуро продолжает удерживать контроль над страной.

Политика президента США Дональда Трампа в регионе не раз подвергалась критике со стороны Москвы. Речь идет не только о Венесуэле, но и о Кубе.

К слову, Трамп 4 февраля заявил, что «власть тирании Мадуро будет сломлена». Американский лидер встретился с Гуайдо в Белом доме, поддержал его «борьбу» и анонсировал скорое появление новых мер против Венесуэлы.

В то же время глава МИД России во время встречи с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес подчеркнул, что силовое смещение власти в Венесуэле абсолютно недопустимо.

«Тот кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного правительства с задействованием всех опций, как говорят организаторы этой кампании, в том числе и с применением силы», — сказал Лавров.

По словам министра, Москва будет предпринимать активные действия для того, чтобы действия США были осуждены мировым сообществом.

На встрече с президентом Венесуэлы Лавров передал Мадуро привет и пожелания успехов от президента России Владимира Путина.

«Спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, самые добрые приветы, пожелания успехов от президента [РФ Владимира] Путина. Он тепло вспоминает вашу встречу в октябре прошлого года и те крупные договоренности, которые были достигнуты », — сказал он.