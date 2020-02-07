Никак не можем: Лукашенко уехал от Путина без скидки

Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Лидеры побеседовали в формате тет-а-тет, сыграли в хоккей, а затем провели переговоры в расширенном составе.

Не обошлось и без накладок — спецборт с частью российской делегации и корреспондентами президентского пула вылетел из Москвы на два часа позже намеченного времени из-за сильного бурана, а затем не смог приземлится в аэропорту Адлера в связи с сильным попутным ветром и низкой видимостью. В итоге самолет сделал остановку с Минеральных Водах, и лишь после дозаправки вновь вылетел в Сочи.

Тем не менее изначально их отсутствие не повлияло на ход переговоров. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, есть только один человек, без которого «нельзя обойтись», имея ввиду главу государства.

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Путин же прибыл в Сочи заранее, поэтому без заминок приступил к диалогу с Лукашенко. В формате «один на один» лидеры общались около полутора часов и обсудили ключевые темы повестки дня.

«До глубины седых времен»

По словам Лукашенко, ему удалось обсудить с Путиным многие вопросы, в том числе моменты, связанные с политикой других стран постсоветского пространства.

«Дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — указал президент Белоруссии.

Переговоры будут продолжены по прибытию всех членов российской делегации, добавил Лукашенко, так как в программе есть и другие вопросы.

В свою очередь Путин заявил, что погодные условия не позволили части российской делегации вовремя прибыть на переговоры, но это не слишком помешает обсуждению.

«Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», — сказал президент России.

В беседе в формате тет-а-тет обсуждались многие темы, которые представляют взаимный интерес, продолжил Путин, поэтому можно перейти к переговорам в широком составе. «Потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — подчеркнул Путин.

Тем не менее, посовещавшись некоторое время, лидеры решили сделать перерыв до прибытия российской делегации в полном составе. Вместо переговоров Путин и Лукашенко отправились играть в хоккей, причем белорусский лидер играл в одной команде с российским президентом. Команда Путина и Лукашенко победила со счетом 13:4.

«Момент истины»

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным еще 4 февраля. Тогда белорусский лидер говорил, что наступил «некий момент истины». Он также отмечал, что ему с президентом России удалось создать «добрые отношения» между двумя странами.

«Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — резюмировал Лукашенко.

В последнее время отношения Белоруссии и России омрачает ряд спорных моментов. В частности, это связано с поставкой российской нефти и газа на белорусскую территорию.

Так, Минск обвиняет Москву в нарушении своих обязательств, потому что в январе в республику якобы было поставлено 500 тонн нефти вместо 2 млн. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар», но пока согласованы лишь 750 тыс. тонн нефти в первом квартале 2020 года.

Основные разногласия сторон связаны с ценой на нефть, которая увеличилась для Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Минск пытается получить компенсацию от Москвы, так как его потери в 2019 году составили около $330 млн.

Как сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, переговоры в расширенном составе с опоздавшими членами делегации прошли в весьма позитивном ключе, стороны обсудили вопросы поставок энергоресурсов. В то же время белорусский лидер покинул Сочи без заявления для прессы.

«Договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции», -— цитирует слова Козака РИА «Новости». По его словам,

Россия сохранит условия поставок газа в Белоруссию как в 2019 году, поставки нефти продолжатся на коммерческих условиях, и скидок Москва предоставить не сможет.

Цены и объемы поставок энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком, подчеркнул замглавы администрации президента. «Что касается поставки нефти, то мы не можем поменять условия регулирования нефтяной отрасли», — отметил он.

Отметим, что Белоруссия сейчас ведет поиск альтернативных поставщиков нефти, в частности, переговоры проходят с Казахстаном. Однако казахстанская нефть, вероятно, будет стоит Минску больше российской из-за разницы пошлин.

Помочь в этом вопросе Минску готов Вашингтон, утверждал госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в Белоруссию. Дипломат пообещал на 100% обеспечить потребности Белоруссии в нефти, но по конкурентным ценам.

Тем не менее, вопрос о поставках российского газа в Белоруссию также не закрыт, пока стороны договорились о сохранении прошлогодней цены лишь до 1 марта. Минск рассчитывает добиться дальнейшего снижения цены, обвиняя Москву в том, что она хочет поднять стоимость 1 тыс. кубометров с $127 до $152.

Проблемы Союзного государства

На повестке дня до сих пор значится и тема Союзного государства, так как пока стороны не согласовали «дорожные карты» по предстоящей интеграции. Как говорил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, важным вопросом для Белоруссии и России является развитие взаимодействия на уровне регионов, которое «дает достаточно быстрые результаты».

Договор о создании Союзного государства был подписан 20 лет назад, но программа углубленной интеграции России и Белоруссии не закончена. Сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но вопрос подписания программы остается открытым.

В последнее время из Минска поступают противоречивые сигналы относительно интеграции. Так, Лукашенко отмечал, что стороны находятся на этапе «раздорожья», хотя такого не должно быть после многих лет дружбы. Он также подчеркивал, что Москва и Минск не ведут диалога по политическим вопросам, обсуждая углубление интеграции.

В Кремле же действия белорусского лидера воспринимают спокойно. Не исключено, что Минск занял подобную линию в переговорах с Москвой для получения наибольшей выгоды в рамках будущей интеграции.