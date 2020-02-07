Можно со своим: процедуру получения гражданства РФ упростят

Власти намерены упростить процедуру получения российского гражданства. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ, соответствующие поправки готовят к закону «О гражданстве».

В частности, изменить предлагается первую часть 13-й статьи закона — признать утратившим силу пункт «г». Таким образом, иностранным гражданам при подаче заявления на паспорт РФ не нужно будет отказываться от имеющегося у них гражданства.

Информация издания была подтверждена источниками в Белом доме. Кроме того, в пресс-службе правительства пояснили изданию, что скоро работа над законопроектом будет закончена, и его направят в Госдуму после согласования с администрацией президента.

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Кроме того, из закона «О гражданстве» могут исключить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет и необходимость подтверждать законный источник дохода. Об этом изданию заявил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Тремя днями ранее Госдума в первом чтении приняла предложенный правительством законопроект, упрощающий получение гражданства для иностранцев, чьи дети являются россиянами, даже совершеннолетними. До этого рассчитывать на упрощенный порядок получения гражданства РФ могли только нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных совершеннолетних детей-россиян. Таким порядком каждый год паспорт России получали в среднем около 8 тыс. человек.

«Условие о дееспособности совершеннолетних детей является в данном случае предупредительной мерой и позволит приобретать гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми», — заявили в кабинете министров.

Согласно законопроекту, решение о принятии в гражданство несовершеннолетних в упрощенном порядке может быть принято даже в том случае, если соискателю исполнилось 18 лет в период рассмотрения заявления, поданного его законными представителями.

4 февраля, президент России Владимир Путин пообещал упростить процедуру выдачи гражданства иностранным ученым. «Нам нужны гибкие, идущие нам на пользу инструменты развития, в том числе и нормативного регулирования. Мы готовы предоставлять гражданство, готовы будем облегчать въездные процедуры, документы — нужно только понять, что конкретно нужно сделать», — заявил российский лидер, обсуждая поддержку проектов mega science.

Путин добавил, что иностранные специалисты нередко работают в России. «Кругом иностранная речь, это правда, в некоторых странах сворачивают ядерные исследования, и оттуда к нам приезжают, работают у нас», — добавил президент.

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины. «Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям <...>, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка», — заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

В октябре 2019 года правительство России одобрило законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на получение российского гражданства сокращается с шести до трех месяцев. Данное нововведение распространится на тех граждан, которые подали заявку на гражданство РФ непосредственно на территории страны, а также сделали это в упрощенном порядке.

На упрощенный порядок могут претендовать только те иностранцы, у которых хотя бы один родитель проживает в России и имеет российское гражданство. Кроме того, это касается тех лиц, которые проживали на законных основаниях в странах СССР или родились на территории РСФСР, а на данный момент живут в России по виду на жительство.

Вдобавок, человек может получить гражданство в упрощенном порядке, если у него есть вид на жительство и документ о браке с гражданином РФ, который был заключен не менее трех лет назад. Это же правило подачи заявления касается недееспособных лиц или тех, кто ведет профессиональную или предпринимательскую деятельность на территории России.