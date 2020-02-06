Дело о прослушке: телеканал Коломойского обыскали

Служба безопасности Украины (СБУ) 5 февраля провела обыски на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому.

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Бизнесмена называли покровителем Владимира Зеленского в ходе президентских выборов. В том, что Коломойский до сих пор имеет влияние на главу государства в той или иной степени, на Украине практически никто не сомневается. Однако обыски на телеканале олигарха, на котором, кстати, работал и сам Зеленский, и его студия «Квартал 95», говорят или о начавшемся противостоянии президента и бизнесмена или же о демонстрации такого противостояния перед Западом.

Кто прослушивает премьер-министра

К обыскам на телеканале «1+1», по всей вероятности, привел недавний скандал с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

15 января в YouTube была выложена аудиозапись, предположительно, содержащая разговор политика с замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Подлинность записи не подтверждена, однако, голоса всех троих собеседников похожи на голоса Гончарука, Рожковой и Маркаровой.

Говорящие обсуждали, каким образом объяснить президенту Владимиру Зеленскому, почему укрепление курса гривны привело к проблемам в экономике страны. Риторика якобы премьер-министра была крайне критична в отношении главы государства.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Точнее — простое понимание. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — говорит на записи мужской голос.

Он также предлагает своим собеседницам сообщить Зеленскому, что курс гривны был дестабилизирован перед выборами, теперь же, когда люди увидели, что во главе страны стоит «сильный президент», нацвалюта укрепилась. Версия, которую необходимо рассказать главе государства, должна быть «реалистичной».

«У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить, — добавляет голос. — Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман».

После этого Алексей Гончарук написал заявление о своей отставке на имя президента, хотя вопрос о назначении или отставке премьера решает Верховная рада. Зеленский не стал подписывать заявление, однако поручил СБУ провести расследование и выяснить, кто ведет прослушку членов правительства.

К слову, главой Службы безопасности является близкий друг президента и бывший директор «Квартала 95» Иван Баканов. 17 января СБУ открыла дело по факту прослушки Гончарука. В конце января украинское издание ZN.UA со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщило, что уже на следующий день после того, как была опубликована запись разговора, СБУ доложила президенту о подозреваемых в прослушке.

Источники сообщили изданию, что запись монтировалась на компьютере журналиста расследовательской телевизионной программы, которая выходит на одном из наиболее рейтинговых каналов.

Именно поэтому обыски на телеканале Коломойского на Украине связывают с делом о прослушке. К тому же, сотрудники Службы безопасности осматривали помещение программы «Секретные материалы», в которой как раз рассказывается о результатах расследований журналистов. Эти подозрения отчасти подтверждает и заявление СБУ.

«Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала «1+1», а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом. Следственные действия также проводятся и в отношении других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств», — сообщается в заявлении ведомства.

Учитывая, что телеканал принадлежит Игорю Коломойскому, возможно, расследование СБУ ведет к тому, что за прослушкой Гончарука могут стоять люди из окружения бизнесмена.

Коломойский теряет надежду на Приватбанк

Во время президентских выборов обвинения в адрес Зеленского в подчинении Игорю Коломойскому стали самыми частыми из уст других кандидатов. Будущего главу государства его предшественник Петр Порошенко называл «марионеткой Коломойского».

В качестве доказательств этой версии послужила, в первую очередь, совместная работа Зеленского и олигарха. Помимо продуктов «Квартала 95», на телеканале транслировался сериал «Слуга народа». 31 декабря 2018 года в полночь — вместо традиционного новогоднего обращения на тот момент президента Петра Порошенко — на телеканале транслировалось поздравление Зеленского, в ходе которого он и объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты.

Главным же аргументом во влиянии Коломойского на Зеленского стало назначение экс-юриста олигарха Андрея Богдана на должность главы Офиса президента. Список партии «Слуга народа» украинские журналисты также разделили на условные несколько групп, одна из которых — близкие к владельцу телеканала «1+1» люди.

И Зеленский, и Коломойский наличие какого бы то ни было влияния отрицают. Олигарх при этом практически сразу после выборов оказался для президента токсичной фигурой.

США и Евросоюз достаточно ясно дали понять, что недовольны подобным окружением президента. В итоге одним из инструментов, с помощью которых глава государства может продемонстрировать свою независимость, стали его действия относительно Приватбанка, когда-то принадлежащего Коломойскому.

В 2016 году правительство Украины, которое на тот момент вовсю вело противостояние с олигархом, приняло решение о переходе 100% акций крупнейшего частного банка страны в собственность государства. Нацбанк Украины заявлял позже, что владельцы за ночь перед национализацией вывели из банка большую часть активов. Ущерб НБУ оценил в 148 млрд гривен (больше $5 млрд).

В то время Коломойский лишился всех основных активов, стал фигурантом уголовных дел и покинул Украину.

Вопрос о том, поддержит ли Зеленский возвращение Приватбанка бывшему владельцу, стал одним из наиболее популярных на Украине. Только 4 февраля, накануне обысков на телеканале, президент дал ответ.

В начале декабря Рада зарегистрировала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы», согласно которому, в частности, в случае отмены решения о выведении банка с рынка, его положение, существовавшее до принятия решения, не должно возобновляться.

«Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет, он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон», — сказал Владимир Зеленский журналистам 4 февраля.

В конце января в Брюсселе по итогам работы совета Ассоциации Украина — ЕС Алексей Гончарук и верховный представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель подписали итоговый документ, в котором, среди прочего сообщается о недопустимости возвращения Приватбанка бывшим владельцам.

«Евросоюз поддерживает усилия Украины по привлечению к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в Приватбанке, и возвращению выведенных денег в Украину. Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращении активов», — говорится в итоговом коммюнике.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, именно позиция Запада в отношении Игоря Коломойского во многом определяет политику Зеленского.

«Зеленский уже довольно давно дал понять, что он не поддерживает амбиции Коломойского о возврате Приватбанка или каких-то компенсаций за эту историю с национализацией. Это критически важный элемент политики самого олигарха, он многое сделал для того, чтобы Зеленский стал президентом и рассчитывал, что такого, во всяком случае открытого, сопротивления не будет.

Но Зеленский [действует] просто под давлением врагов Коломойского, причем как внутри страны, так и за ее пределами. Это компания, связанная с [миллиардером Джорджем] Соросом, которая имеет довольно большое влияние в правительстве и не только, в том числе, и в Верховной раде они в открытую воюют с Коломойским. А за рубежом это, прежде всего, Международный валютный фонд (МВФ), который ставит условия, что он не даст следующий транш кредита, если Украина допустит какие-то послабления в отношении олигарха Коломойского», — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что «людьми Сороса» на Украине называют ориентированных на Запад или связанных с ним финансово политиков, вне зависимости от того, имеют ли они отношение к американскому миллиардеру Джорду Соросу или нет. Причем, самым высокопоставленным человеком Сороса считается именно Алексей Гончарук, который до назначения на пост премьер-министра возглавлял экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования» (BRDO), работавший на западные гранты.