Провал импичмента: сенат полностью оправдал Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту. Трансляция заседания прошла на сайте верхней палаты конгресса.

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Сенаторы провели голосование по двум статьям обвинения — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

По первому пункту 48 конгрессменов поддержали обвинение в отношении президента — 47 демократов и 1 республиканец. Против же выступили 52 сенатора-республиканца, тем самым оправдав главу государства.

При голосовании по второму пункту 53 сенатора-республиканца заявили о невиновности президента, а 47 демократов признали Трампа виновным.

Единственным сенатором-республиканцев, который проголосовал против президента, стал Митт Ромни. По словам политика, его поступок не повлиял на голосование по импичменту.

«Суровый вопрос, на который конституция заставляет сенаторам ответить, таков: совершил ли президент действия настолько экстремальные и возмутительные, что они доходят до уровня «тяжких преступлений и проступков». Да, он их совершил», — пояснил Ромни.

При этом в ходе голосования по второму пункту обвинения сенатор выступил против обвинений в отношении президента.

Финальное голосование сенаторов по импичменту президента США поставило точку в расследовании, которое почти пять месяцев было главной темой для американских политиков.

И, несмотря на то что Трампу остается находится в президентском кресле меньше года, лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что глава Белого дома остается угрозой демократии.

«Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей конституциии.

Президент остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет», — заявила она.

В то же время администрация США обвинила самих демократов в попытку вмешаться в электоральный процесс 2020 года.

«Все эти усилия демократов были направлены на то, чтобы пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года. <…> Президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом и надеется продолжить свою работу от имени американского народа в 2020 году и в будущем», — говорится в заявлении Белого дома.

Сам же Трамп пообещал официально обратиться к нации по итогам расследования. «Я выступлю с публичным заявлением завтра (6 февраля. — «Газета.Ru») в 12.00 (20.00 мск) из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» — написал президент США.

Безрезультатный процесс

Начало импичменту было положено в сентябре прошлого года, когда сотрудник разведки заподозрил президента в давление на иностранное государство — Украину. Беспокойство разведчика было связано с летним телефонным разговором Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Так, президент США якобы потребовал от Зеленского довести до конца дело украинской компании Burisma, в котором фигурирует Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. По мнению Трампа, они оба замешаны в коррупционном скандале на Украине.

Демократы в палате представителей ухватились за эту историю, запустив процесс импичмента, они обвинили президента в поиске иностранной помощи для своего переизбрания. Впрочем, их опасения вполне понятны, так как Байден-старший в тот момент уже вел активную предвыборную кампанию. Американские СМИ зачастую называли политика главным соперником Трампа.

Впоследствии оппоненты Трампа пришли к выводу, что глава Белого дома надавил на Зеленского — а от действий украинской стороны по делу Байденов якобы зависели предоставление военной помощи Киеву на сумму в $391 млн и встреча двух лидеров.

Расследование импичмента проходило последовательно, с открытием новой информацией о «преступлениях президента». Отставные сотрудники администрации Трампа вызывались на допросы в различные комитеты, не подтверждая обвинений напрямую, но сохраняя определенную недосказанность, что было на руку демократам.

К зиме дело прошло через необходимые профильные комитеты палаты представителей и было вынесено на голосование. По его итогам конгрессмены предъявили президенту обвинения по двум пунктам — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Запуск процесса импичмента, опрос свидетелей, подготовка обвинение и само голосование прошли без каких-либо заминок. Но продемонстрировало четкое партийное разделение — демократы всегда за, республиканцы только против. Тем не менее большинство в нижней палате конгресса занимают представители Демократической партии и их соперники не смогли помешать расследованию.

Первые проблемы у демократов возникли на этапе передачи дела в сенат, где большинство занимают республиканцы. При подготовке дела представители Демократической партии попытались навязать своим оппонентам структуру предстоящего судебного процесса, чем по сути является рассмотрение импичмента в сенате.

Демократы настаивали на вызове свидетелей и рассмотрении всех документов дела, что могло затянуть процесс как минимум на несколько месяцев. Однако все их требования были проигнорированы после передачи дела в сенат. Республиканцы отказались вызывать свидетелей, а слушания проходили в ускоренном режиме.

В итоге импичмент завершился, как и ожидалось, абсолютной победой Трампа. Учитывая, что для отстранения президента необходимо было получить голоса двух третей членов сената, неизвестно, на что рассчитывали демократы.

«Сенат работает как большое жюри присяжных, его вердикт окончательный. Никаких апелляций и тем более перезапуска процесса быть не может. Теперь все пойдет как прежде, я имею ввиду избирательную кампанию, и у Трампа руки будут развязаны»,

— заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Провал демократов

Впрочем, расследование импичмента изначально стало инструментом избирательной кампании в США. Вероятно, за счет этого демократы рассчитывали повлиять на позиции Трампа, не особо надеясь на успешность именно импичмента.

Однако здесь соперников американского лидера вновь ожидала неудача. В начале января — в самый разгар импичмента –

рейтинг президента достиг максимума за все время его президентства. Согласно опросу Gallup, деятельность Трампа одобрили 49% респондентов, а рейтинг Республиканской партии вырос до 51%, что на 8% выше показателей прошлого года.

При этом показатели демократов, наоборот, ухудшились. Так, деятельность Демократической партии одобрили лишь 45% опрошенных, хотя в конце 2019 года этот показатель составлял 48%.

Одним из главных пострадавших среди Демократической партии стал Байден. Когда в апреле он объявил о своем намерении принять участие в выборах, его практически сразу назвали наиболее вероятным кандидатом для победы над Трампом. Уже в мае его рейтинги доходили до 41,4%. Однако в октябре, в разгар скандала, связанного с расследованием, уровень популярности политика упал до 26,2%.

В настоящее же время бывший вице-президент США находится в еще более подвешенном состоянии. 3 февраля прошли первые кокусы в штате Айова, которые должны были определить основных фаворитов президентской гонки. От республиканцев ожидаемо победил Трамп набрав 97,2% голосов, а вот демократы до сих пор не опубликовали окончательные результаты.

Тем не менее, предварительные подсчеты играют против Байдена, после подсчета 71% голосов он занимает лишь четвертую позицию. У бывшего вице-президента еще будет шанс взять реванш в ходе праймериз в штате Нью-Гэмпшир, однако подобный старт может привести и к его выходу из гонки.

Импичмент, по сути, снизил шансы демократов на победу над Трампом. Уровень поддержки президента растет, авторитет его партии тоже, тем более теперь он еще и полностью оправдан в глазах американцев.

Ирония заключается в том, что процесс запущенный Демократической партией в конгрессе, теперь вполне может помочь Трампу избраться на второй срок, считает Юрий Рогулев.

«Демократы на этом не остановятся, они будут дальше проводить свои расследования, раскапывать что-то и публиковать компроматы. Избирательная кампания идет, и они попытаются оправдаться за свой провал. Но теперь это все будет проходить не с точки зрения импичмента», — резюмировал эксперт.