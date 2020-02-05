«У опасной черты»: Путин предупредил новых послов в Кремле

Президент России Владимир Путин заявил, что человечество оказалось у «опасной черты». Это заявление российский лидер сделал, принимая у послов иностранных государств верительные грамоты в Кремле, передает ТАСС.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — отметил глава РФ.

Путин напомнил, что в 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Еще тогда в уставе Организации объединенных наций (ООН) были заложены идеалы стран-победительниц — мир, свобода и справедливость, подчеркнул президент.

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Российский лидер также пригласил глав других государств и иностранные делегации приехать в мае в Москву на торжества по случаю великой Победы, чтобы «почтить память миллионов погибших» и отдать честь ветеранам.

Путин принимал верительные грамоты у 23 вновь прибывших в Россию послов иностранных держав в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Бумаги ему вручили посол США Джон Салливан, посол Великобритании Дебора Броннерт, посол Канады Элисон Мэри Ле Клэр, глава французской дипмиссии Пьер Леви, посол Германии Геза Андреас фон Гайр и китайский посол Чжан Ханьхуэй. Также грамоты президенту РФ вручили посол Марокко Лофти Бушаара, австралийский посол Грейм Михан, посол Туниса Тарак Бен Салем, новозеландский посол Сиалеи Аллегра ван Тур, посол Панамы Эфраин Вильярреаль Ареналес и посол Бангладеш Камрул Ахшан.

Новые послы Казахстана (Ермек Кошербаев), Сербии (Мирослав Лазанский), Ирландии (Брайан Макэлдафф), Швеции (Малена Мард) и Греции (Екатерини Насика) вместе с посланником Ирана Каземом Джалали также вручили Путину грамоты. Наконец, прибыли на церемонию Премджит Садасиван из Сингапура, Еат Сейла из Камбоджи, Мохамед Шериф Курта из Алжира и Дуламсурэн Даваа — посол Монголии.

Торжественная церемония вручения верительных грамот — символ начала карьеры нового посла в России. Обычно эта процедура проходит несколько раз в год.

Президент РФ Владимир Путин уже не в первый раз предупреждает мир об опасностях распространения ядерного оружия. В конце сентября Путин направил письмо с одинаковым содержанием всем странам Североатлантического альянса, а также ряду держав, не входящих в блок, в частности, Китаю.

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем», — подчеркнул российский лидер. Путин также направил аналогичные послания главе Европейской службы внешних дел Федерике Могерини и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Кроме того, Путин в конце января 2020 года заявил, что России, Китаю, США, Франции и Великобритании стоит провести заседание, на котором лидеры этих стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, обсудили бы главные мировые угрозы.

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Они несут особую ответственность за сохранение цивилизации», — пояснил политик.

Как указал Путин, такая встреча будет важна именно в год 75-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер выразил готовность присутствовать на этой встрече в любом городе мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Путина.

«Мой дорогой друг, президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе. Мы действительно говорили об этом несколько дней назад, мы должны собраться и говорить об этом. Мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и права человека, именно это мы должны защищать», — указал он.