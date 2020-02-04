На стороне Польши: Макрон обвинил Россию в искажении истории

«Я хочу подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто хочет отрицать реальность. Мы против любой попытки фальсифицировать историю. Я вижу, что российский подход к переосмыслению Второй мировой войны нацелен на то, чтобы польский народ чувствовал себя виноватым. Это исключительно политический проект», — приводит издание Le Monde слова политика.

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В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал обратить внимание на политику Польши, которая стремится исказить историю и возложить ответственность за Вторую мировую на Советский Союз. Кроме того, по словам Цекова, европейским странам следует оценить и собственную политику во время войны.

«Они хотят сложить с себя вину за начало Второй мировой войны и найти других виновных, кроме Германии», — приводит RT слова сенатора.

Накануне глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о выигранном его страной «историческом споре» с Россией. С таким заявлением он выступил в своем интервью польскому агентству РАР. По мнению министра, после этой «победы» странам предстоит нормализовать отношения.

«Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось. Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря ни на что, мы соседи, в конце концов», — сказал Чапутович.

Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала эти слова. «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала дипломат в понедельник в Facebook.

Россия не пока не направляла руководству Польши приглашение на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Более того, по его словам, этот вопрос до сих пор даже не вставал на повестку дня.

При этом представитель Кремля еще 28 января сообщил журналистам, что приглашения главам многих государств посетить Россию в День Победы «отправлены давно». Он уточнил, что Москва пока не публикует списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы, так как еще не все государства ответили на приглашения.

В этом году 9 мая в Москве будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По словам президента России Владимира Путина, торжества будут организованы на самом высоком уровне.

Вопрос, пригласила ли Москва польское руководство, возник не случайно. В этом году Варшава не позвала Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения концлагеря «Освенцим». По словам Пескова, Россию там представлял посол Сергей Андреев, но ему не предоставили слово.

Позже в разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что это Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.

Обострение отношений между Москвой и Варшавой возникло на почве разногласий в вопросах интерпретации событий Второй мировой войны.

27 декабря российского посла даже пригласили для беседы в МИД Польши. Причиной тому послужила дискуссия, развернувшаяся после слов Владимира Путина о Юзефе Липском, который перед началом Второй Мировой (1935-1939 годы) занимал пост польского посла в Германии.

Президент России назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот обещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По рассказам Сергея Андреева, общение в польском министерстве проходило в жесткой, но корректной форме. Российский посол излагал позицию Москвы, а его собеседник — Варшавы.

Идея же Варшавы о компенсации от России за якобы урон, причиненный в ходе Второй мировой войны советскими войсками, является абсурдной — так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на соответствующее заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского.

По словам российского парламентария, эта тема поднимается Варшавой как будто в рамках исторических споров, но на самом деле относится к политическому негативу Польши в отношении России и показывает совершенно антироссийскую позицию польских властей.

«Если мы посмотрим, какое количество советских солдат погибло при освобождении Польши от фашистских захватчиков, станет ясно, насколько циничными являются такие заявления и кто на самом деле и от кого выплат имеет права требовать», — добавил депутат.