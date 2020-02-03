«Геополитический мародер»: что Помпео делал на развалинах СССР

3 февраля госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также встретился с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в рамках формата «С5+1».

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В ходе встречи с Мирзиеевым Помпео пообещал помочь ускорить процесс вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как отметила пресс-служба узбекского президента, Помпео «высоко оценил результативность проводимых Ташкентом демократических преобразований и экономических реформ».

«Американская сторона окажет всестороннее содействие в ускорении процесса вступления Узбекистана в ВТО», — говорится в соглашении.

Многосторонний форум «С5+1» был основан в ноябре 2015 года в Самарканде на встрече министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии и руководства Госдепаратмента США. Как заявляли инициаторы форума, его целью является расширение внутрирегионального сотрудничества и отношений Центральной Азии с США в различных сферах.

В Ташкент Помпео прибыл 2 февраля. Последние дни у госсекретаря выдались насыщенными — визит в Узбекистан стал завершающим в турне госсекретаря по четырем постсоветским республикам.

31 января он прибыл в Киев, оттуда направился с Минск, затем в Нур-Султан и Ташкент. Помпео встретился с лидерами всех четырех стран. Многие политологи уверены, что турне американского госсекретаря свидетельствует об интересе США к постсоветскому региону, который снова может стать пространством пересечения политических интересов.

Зеленский, МИД, Минобороны и церковь

Программа Помпео на Украине выдалась весьма насыщенной. В ходе своего двухдневного визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой украинского МИДа Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием.

Из всех четырех стран, которые собирался посетить госсекретарь Украина представляла для него особый интерес. Его визит в Киев проходил на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Поводом для расследования палаты представителей стало как раз общение главы Белого дома с Владимиром Зеленским.

По версии обвинения, американский лидер потребовал от украинского коллеги расследовать дело Burisma, в котором фигурирует Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который намерен принять участие в выборах 2020 года от демократов. Оппоненты Трампа считают, что глава Белого дома надавил на Зеленского — от действий украинской стороны якобы зависели предоставление военной помощи Киеву на сумму в $391 млн и встреча двух лидеров.

Таким образом, визит Помпео в Киев в разгар расследования по импичменту Трампа стал для Белого дома также поводом в очередной раз уколоть демократов и продемонстрировать американским избирателям беспочвенность обвинений в отношении президента.

Зеленский и до этого неоднократно заявлял, что не испытывал давления со стороны Трампа. На совместной пресс-конференции с Помпео он снова подчеркнул, что высоко ценит роль Вашингтона в поддержке Украины.

«США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Госсекретарь США, в свою очередь, не стал отказывать в проявлении той поддержки, о которой сказал украинский президент. В частности, он заявил о продолжении санкционной политики в отношении России до тех пор, пока не будет полностью восстановлен украинский суверенитет. 29 января США расширили санкционный список, добавив в него крымских чиновников.

Помимо этого, Помпео заявил, что Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву в его стремлении вступить в НАТО и Евросоюз.

Украинский лидер, в свою очередь, акцентировал внимание на привлечении США к совместным экономическим и бизнес-проектам. Зеленский пригласил Вашингтон к участию в строительстве дорог, в проектах по добыче украинского природного газа и нефти, выразил надежду на отмену американских пошлин на импорт стали из Украины в размере 25%, а также заявил о готовности закупать у США оборонные системы.

Помпео в ответ заявил о необходимости улучшения инвестиционного климата на Украине, однако никакой конкретики от госсекретаря по этой теме не последовало.

При этом, говоря о партнерстве Вашингтона и Киева, Майк Помпео заявил об угрозе участия Китая в экономике Украины. Причем соответствующее заявление прозвучало как условие для включения американского бизнеса в страну.

«Предстоит много работы. Есть американские компании, которые хотели бы прийти сюда [на Украину] и инвестировать, — сообщил Помпео. — Мы должны быть уверены в том, что у них есть такая возможность. По-прежнему есть вызов, который касается того, что сюда придет Китай и будет делать то, что не является полезным для украинцев. Мы говорили об этих вещах, которые являются по-настоящему важными для американцев и народа Украины».

Не прояснил Помпео и ситуацию с несостоявшимся официальным визитом Зеленского в США. Госсекретарь хоть и заявил, что никаких условий Вашингтон не выдвигает для встречи двух лидеров, однако его позиция по этой теме прозвучала крайне неопределенно: «Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан».

Также остались в подвешенном состоянии вопросы назначения новых спецпредставителя США по Украине и посла в Киеве.

Таким образом, вряд ли визит Помпео принес украинскому правительству ожидаемые результаты. Однако для американского руководства Киев, судя по всему, по-прежнему важен.

Вероятно, после того, как утихнет скандал, связанный с разговором Трампа и Зеленского, США возобновят свое активное участие в украинском направлении.

Нефтяные гарантии Помпео

Несмотря на условия, сопровождающие поездку Помпео в Киев, центральным событием в этом турне стало все же его посещение Минска — первый визит госсекретаря США в Белоруссию за 25 лет.

Вашингтон обвиняет правительство Белоруссии в несоблюдении прав человека. Уже почти 12 лет Соединенные Штаты не отправляли посла в эту республику, а против Минска введены санкции. Переговоры Помпео с Александром Лукашенко принесли куда более ощутимые результаты, чем его поездка в Киев.

Во-первых, госсекретарь пообещал, что в ближайшем будущем Вашингтон направит своего посла. Также он заявил, что его встреча с белорусским лидером, хоть и не ставит вопрос о снятии санкций, значительно приближает это решение.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели, — отметил госсекретарь США. — В Белоруссии сделан значительный прогресс в этих вопросах [прав человека]. Дальнейший прогресс — это единственный способ снятия санкций».

Обсудили стороны и экономическую повестку, причем тоже весьма успешно. Помпео, например, заявил, что США намерены увеличить объем инвестиций в Белоруссию.

«Внешняя политика Трампа, в первую очередь, направлена на усиление безопасности. И вы видите, что мы сделали на Украине, увеличив инвестиции в нее. Это то, что не смогла сделать предыдущая администрация: они несерьезно отнеслись к своим обязательствам в обеспечении безопасности. Мы продолжим делать это и здесь, в Белоруссии», — сказал он.

При этом госсекретарь отметил, что Вашингтон не намерен учитывать внешнеполитический курс Минска при определении своей политики в отношении Белоруссии. Иными словами, США декларируют, что не будут ставить Минск перед выбором — сотрудничество с Россией или же с ними.

«Мы полностью поддерживаем желание Белоруссии делать свой выбор и играть конструктивную роль в регионе. Вы не должны поддаваться какой-то силе, а должны сами определять свои собственные приоритеты и что будет самое лучшее для вас», — сказал он.

В то же время, США не удержались от жеста, который многими российскими парламентариями был расценен как показательный. Визит Помпео проходил на фоне затянувшихся переговоров Москвы и Минска об условиях поставки нефти в Белоруссию. Коммуникация на эту тему ведется в рамках создания Союзного государства и именно вопросы по ценам на энергоносители стали главным камнем преткновения в этом процессе. Сотрудничество в этой сфере Майк Помпео обсудил с Лукашенко.

«Мы готовы обеспечить вас на 100% нефтью, но по конкурентным ценам», — заявил госсекретарь США.

Помпео против Китая

В Нур-Султане, помимо встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым и главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди, Помпео также встретился с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и передал ему приветственное послание от Трампа.

Как и на Украине, госсекретарь, выступая в ходе пресс-конференции, не сдержался от укола в адрес Пекина.

«Мы обсудили вопросы торговли людьми, тяжелую участь более 1 млн мусульман-уйгуров и этнических казахов, которые находятся в интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном», — сказал Помпео по итогам встречи с главой МИД Казахстана.

Однако в центре переговоров все же оказалось развитие экономического сотрудничества между странами. Стороны также обсудили вопрос, как избежать влияния американских санкций в отношении других стран на экономику республики.

«Наши переговоры с Майком Помпео в очередной раз подтвердили стремление к качественному развитию казахстанско-американского сотрудничества. Сегодня в духе прагматизма мы с нашими американскими партнерами обсуждаем диверсификацию инвестиционных отношений между нашими странами. США рассматриваются Казахстаном как источник инвестиций, новых технологий, знаний, а также стандартов мирового уровня», — сказал Мухтар Тлеуберди.

Помпео же, говоря о сотрудничестве двух стран, повторил приверженность США не ставить своего партнера перед выбором.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства», — сказал он.

Геополитическое мародерство

К слову, уже во вторник начнет свой визит в США глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Приглашение он получил от госсекретаря. В Вашингтоне Залкалиани примет участие во встрече глав МИД стран, которые являются членами Коалиции за свободу вероисповедания, проведет встречи в Государственном департаменте США и конгрессе.

Турне Майка Помпео выдалось насыщенным. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Андрей Суздальцев, цели госсекретаря не ограничивались обсуждением партнерства США и стран постсоветского пространства.

«Он выполнял роль геополитического мародера, есть такое понятие. С одной стороны, стоит задача, чтобы Россия увязала в своих проблемах на постсоветском пространстве — сделать из России, в лучшем случае, региональную державу, а не мировую и, в общем-то, резко сократить возможности влиять на международные процессы, — отмечает эксперт. — [Это] является важнейшей задачей политики Запада, включая американскую. С другой стороны, он приехал проверить, как эта политика выполняется».

Суздальцев отмечает, что, учитывая конфликт Москвы и Киева, а также токсичность Украины для Белого дома в условиях расследования по импичменту, для украинского руководства приезд Помпео был крайне важен. В Казахстане, однако, госсекретаря ждали совсем другие условия.

«В принципе, он понимал, что здесь особых противоречий нет между Нур-Султаном и Москвой, но он вбивал клин с другой стороны, он вбивал клин между Казахстаном и Китаем. В общем, мало того, что он выступил в роли лоббиста американских компаний (как и везде, во всех трех странах он выступал лоббистом американских компаний, прежде всего углеводородных) он откровенно провоцировал Китай, — отмечает эксперт. — Это явно стравливало Нур-Султан и Пекин. Китайский фактор проявился и в Минске. Белоруссия сейчас — вторая страна по уровню китаизации на постсоветском пространстве после Казахстана».

Однако в Минске основная цель визита заключалась вовсе не в ограничении роли Китая. Встреча Помпео и Лукашенко, по мнению эксперта, была направлена на Россию.

«Два хитреца — Помпео и Лукашенко — пытались использовать друг друга против одного компонента, против России. Лукашенко хочет, учитывая, что у него конфликт с Россией по поводу нефти, получить дешевую нефть. Он искал поддержку у США в лице Помпео. Помпео пообещал, что готов загрузить американской нефтью все потребности [Белоруссии]. Это удивительно, учитывая, что США так и не решили геополитические проблемы Украины не то что с нефтью и газом, но даже с углем они не решили проблемы страны, а тут он готов помогать каким-то образом американской нефтью. Это конечно он сознательно подогревал проблему взаимоотношений Минска и Москвы, подбрасывал дровишки в костер», — считает Андрей Суздальцев.

В то же время эксперт обращает внимание на заявление Помпео, что США уважают выбор Белоруссии. По мнению Суздальцева, это говорит о неготовности США полностью замещать роль России в республике.

«Визит абсолютно антироссийский и антикитайский, и стремление Помпео интриговать на постсоветском пространстве проявилось очень отчетливо. Он приехал не решать проблемы, не снижать конфликтность, а работать на разобщение, на раскол региона, — уверен эксперт. — Он не сделал никакого переворота, но он продемонстрировал позицию США, что, конечно, пойдет не на пользу отношениям с нашими соседями».