«Мы выиграли»: Польша заявила о победе в споре с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о выигранном его страной «историческом споре» с Россией. С таким заявлением он выступил в своем интервью польскому агентству РАР. По мнению министра, после этой «победы» странам предстоит нормализовать отношения.

«Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось. Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря ни на что, мы соседи, в конце концов», — сказал Чапутович.

Представитель российского МИДа Мария Захарова уже прокомментировала эти слова «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала Захарова в понедельник в своем Facebook.

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Дипломатические пикировки между странами особенно обострились в последнее время. Одной из главных причин стали недавние выступления президента России Владимира Путина, посвященные, в том числе, разногласиям в трактовке событий Второй Мировой войны и проблеме попыток переписать исторические сюжеты.

В конце декабря 2019 года во время своей речи на коллегии Минобороны российский лидер напомнил, что руководство некоторых стран во время войны сотрудничало с нацистами, о чем напрямую говорит архивная документация. Говоря о примерах таких стран, Владимир Путин упомянул и Польшу.

«Они фактически вступили в сговор с Гитлером. Прямо это видно по документам, по архивным документам! Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или не были, — это неважно! Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре!», — заявил тогда Владимир Путин.

Также президент раскритиковал дипломата Юзефа Липского, бывшего послом Польши в Германии с 1934 по 1939 годы. Путин назвал Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей», напомнив о его выраженной симпатии к Адольфу Гитлеру.

Резюмируя свое выступление, президент заявил о необходимости сохранения исторической правды и противостояния попыткам сфальсифицировать историю.

Реакция Польши не заставила себя ждать — почти сразу после выступления Путина российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД, где, по его словам, состоялась «жесткая, но вполне корректная беседа». В польском сейме, в свою очередь, высказались о необходимости принять на официальном уровне резолюцию против «очерняющей российской пропаганды».

Вызовом посла и обещаниями резолюции дело не ограничилось — президент страны Анджей Дуда отменил свою поездку в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-летнему юбилею освобождения нацистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме войсками СССР. Одним из гостей и участников форума был в том числе и Владимир Путин. Позже представители Дуды заявили о создании «специального штаба» для наблюдения за выступлениями российской стороны на мероприятии.

Не остался в стороне и Ярослав Качиньский — лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» и один из самых ярых представителей антироссийских позиций среди польских политиков.

В конце января Качиньский дал интервью газете Bild, где говорил о том, что Германия и Россия ответственны за потери, понесенные Польшей в годы войны.

Также, по мнению политика, от России сегодня исходит «угроза» в адрес восточноевропейских стран, в целом, требующая ответной реакции.

«Вы правы: Россия тоже должна заплатить. Но я не думаю, что наше поколение застанет момент, когда Москва признает свою ответственность!» — резюмировал Качиньский.

Такую же позицию занял и замглавы польского МИД Павел Яблонский — он заявил об «оккупации» Польши со стороны СССР и проистекающих из этого правах польской стороны на репарации.

На слова Яблонского отреагировала Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она попросила Яблонского «перестать шаромыжничать» и предположила, что подобные требования говорят о «проблемах не с прошлым, а с будущим» у польских политических элит.