Разворот на границе: украинцев в Польшу пускают все реже

За 2019 год число украинцев, которым Польша отказала во въезде, выросло почти на 25%. Как сообщает центр «Европа без барьеров» в своем аналитическом докладе, в прошлом году польские власти отказали 58,5 тыс. украинским гражданам (в 2018-м году – 46,7 тыс.).

Наиболее распространенные причины отказа – неподтвержденная цель поездки и нехватка средств на жизнь в Польше.

По словам исполнительного директора «Европы без барьеров» Ирины Сушко, после введения безвизового режима между Украиной и ЕС, отказы просто стали «переносить» из консульств стран в Киеве и других городах «незалежной» прямо на границу.

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В начале января стало известно, что с 2021 года Евросоюз намерен ужесточить правила получения разрешения на въезд для украинцев. Теперь гражданам Украины нужно не только предоставить биометрический паспорт, но и пройти дополнительную платную авторизацию.

Новая система называется ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Данная проверка будет обязательна только для граждан тех стран, которым не нужны визы для въезда.

В ходе работы ETIAS пограничными службами Евросоюза будет сформирована единая база данных о пересечении границы Шенгенской зоны. Европейские страны будут обмениваться этой информацией.

Согласно нововведению, украинцам для проезда в Шенгенскую зону нужно будет за 96 часов до визита заполнить онлайн-анкету. В числе прочего система будет проверять, нет ли у претендента на въезд неоплаченных штрафов.

Польша – одно из наиболее популярных направлений для эмиграции с Украины. Польское агентство по трудоустройству иностранцев сообщало, что каждый пятый мигрант с украинским паспортом планирует обосноваться в Польше, а около 25% украинцев хотят пожить за границей хотя бы несколько лет. При этом

более 60% мигрантов приезжают в Польшу по рабочей визе, по большей части это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.

Еще одно крайне популярное направление для миграции – Россия. Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявлял, что за первые полгода 2018 года в Россию на заработки уехали 238 тыс. украинцев.

Он добавил, что «миллионы [украинских граждан] работают в России», а экономика Украины получает от доходов гастарбайтеров «около 10 миллиардов, за счет чего держится хоть как-то на плаву».

В случае тотального разрыва экономических отношений с Россией, Украина будет отрезана от мировой экономики, потеряв множество денег от прекращения транзита, добавил он. Депутат отметил, что «Шелковый путь» пошел мимо, и так все пути пойдут вокруг нас».

По словам парламентария, российско-украинские экономические отношения развиваются, и введение столь радикальных мер вызывает как минимум недоумение. После разрыва сообщения с РФ, отметил Рабинович, на Украине останется 10-12 млн человек, и она «окончательно превратится в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в свою очередь, высказала мнение, что экономика Украины действительно во многом зависит от заработков украинцев, уехавших в Россию. Она подчеркнула, что экономическую ситуацию в стране спасают гастарбайтеры, переводящие деньги родственникам — всего за шесть месяцев 2018 года в бюджет страны было перечислено около €5 млрд.

Впоследствии в министерстве финансов Украины сообщили, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей. Гастарбайтерами являются 3,2 млн украинцев — то есть 18% трудоспособного населения Украины в возрасте от 17 до 50 лет.

Уточнялось, что экономически активное население является трудовыми мигрантами из-за происходящего дисбаланса на рынке труда. Благодаря этому в стране сократилась безработица (на 5,5%). Кроме того, в 2019 году зарплаты граждан увеличились на 7%.

ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года, согласно которому украинцы могут путешествовать внутри Евросоюза до 90 дней. Однако не все страны ЕС рады этому — в сентябре прошлого года глава МВД Эстонии Март Хельме захотел отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в балтийскую республику на работу.

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы», — пояснил Хельме.

Между тем, Украина продолжает стремиться в ЕС — хотя в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что в обозримой перспективе этого не произойдет. Сначала ЕС будет решать вопросы с балканскими странами (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония, Косово). Однако и этот процесс нельзя назвать быстрым.