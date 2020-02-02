Оптом дешевле: Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко выставила «на продажу» партию президента страны Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем фейсбуке, передает РИА «Новости».

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы — без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая», — заявила бывшая премьер-министр Украины. По словам Тимошенко, полученные от «продажи» деньги не смогут погасить внешний долг страны, но по крайней мере «избавят Украину от зе-невежества и зе-цинизма».

Пост Тимошенко представляет собой ответ на слова депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагара, который посоветовал одной женщине продать породистую собаку, чтобы погасить долги за коммунальные услуги. Так парламентарий ответил на вопрос, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен (около 5 тыс. рублей).

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Юлия Тимошенко уже несколько месяцев подряд активно критикует «слуг народа» и Владимира Зеленского. 19 января политик обвинила украинского президента и его команду в том, что они «отдали страну на аутсорсинг» – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, продвижение закона о продаже украинской земли.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — пояснила бывшая председатель правительства. Тимошенко также указала, что Зеленский является субъектом «марионеточного управления», через которого просто проводят свою политику заграничные «спекулятивные финансовые круги».

10 января Юлия Тимошенко обвинила Зеленского и его сподвижников в потере связи с реальностью.

«Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме «Квартала 95», в то время, когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо», — подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, заочный конфликт с президентом и «Слугой народа» не имеет значения — важно то, что украинцы «делают и будут делать как народ».

Уход в оппозицию Тимошенко и ее однопартийцев состоялся после принятия Верховной радой в первом же чтении законопроекта, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По словам Владимира Зеленского, уход «Батькивщины» в оппозицию — давняя традиция, связанная с отказом «назначить людей Тимошенко на «сладкие места».

«Эпоха договорняков закончилась навсегда», — подчеркнул Зеленский. В ответ на это Тимошенко выразила сожаление в связи с тем, что глава государства «опустился до таких шуток».

Между тем в начале президентского срока Зеленского отношение к нему Тимошенко выглядело иначе. 20 мая представители «Батькивщины» заявили, что поддерживают решение нового президента распустить Верховную раду и назначить новые выборы в парламент Украины. В преддверии досрочных парламентских выборов глава «Батькивщины» встретилась с новым украинским главой, чтобы обсудить положение дел в стране, выборы в Раду и также — «как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди». Встреча состоялась по просьбе Тимошенко. Но никакой коалиции заключено так и не было.

Одним из первых решений нового президента стал роспуск Верховной рады, которая отказывалась рассматривать его инициативы. Парламентские выборы позволили президентской партии «Слуга народа» впервые в истории Украины получить абсолютное большинство в Раде.

Впоследствии Зеленский смог утвердить лояльный себе состав кабинета министров и завершить смену власти на Украине. Таким образом, помощь со стороны «старых» украинских партий уже была ему не нужна. После этого Тимошенко и ряд других политиков, ранее поддержавших Зеленского в борьбе с экс-президентом Петром Порошенко и его политсилой, снова оказались в оппозиции.